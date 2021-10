Slovenca tekmovala, kdo jih bo pojedel več. Jima je uspelo? (VIDEO)

Po svetu je dodobra razširjeno postavljanje takšnih in drugačnih rekordov. Kdo poje največ hamburgerjev v minuti, kdo poliže največ sladoleda in podobno. In takšen rekord se je odločil postaviti tudi youtuber Andrej Pavličević. Skupaj s prijateljem Igorjem sta poskušala pojesti vsak 100 kosov piščančjih medaljonov.

Pavličević ob tem opozarja, da gre za nevaren izziv, ki ga ne poskušajte ponoviti doma. Je pa dejal, da sta bila s prijateljem prepričana, da bosta ogromen obrok pojedla z lahkoto.

A sta se uštela in jima ni uspelo pojesti vseh 100 piščančjih medaljonov. Tako jih je Andrej snedel 69, prijatelj Igor pa okoli 50.

