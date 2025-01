To so najbolj bizarne prepovedi Kim Jong-una! Natančno jih nadzorujejo

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je državljanom prepovedal uživanje hot dogov zaradi njihovega zahodnjaškega izvora. Priljubljena jed ne sme biti več dostopna javnosti.

Po novem je uživanje hot dogov prepovedano, saj naj bi po besedah oblasti predstavljalo izdajstvo. Prebivalci, ki običajno prodajajo hot doge na ulici, so dobili ukaz, da takoj prenehajo s prodajo, sicer tvegajo deportacijo v delovna taborišča.

Severnokorejci so bili doslej navdušeni nad začinjeno juho z rezanci, v katero pogosto dodajo hot doge ali mesne konzerve. Ta jed, znana kot budae-jjigae (vojaški golaž), je bila prvič uvožena iz Južne Koreje leta 2017. Juha je pripravljena iz bogate jušne osnove z umami okusom, korejske pekoče paste, fižola, kosmičev in kimčija. Kljub njeni priljubljenosti pa je sedaj prodajalcem prepovedano ponujati budae-jjigae na tržnicah.

Natančen nadzor oblasti

Po poročanju radia Radio Free Asia (RFA) so oblasti poleg budae-jjigaeja prepovedale tudi prodajo parjenih riževih kolačev (tteokbokki). Eden od prodajalcev iz severne province Ryanggang je povedal, da jih oblasti natančno nadzorujejo. Zaupali so mu: »Prodaja budae-jjigaeja na tržnicah je prepovedana. Policija in upravljavci tržnic so opozorili, da bodo vsakogar, ki bo ujet pri prodaji, kaznovali in zaprli.«

Ločitev kot kaznivo dejanje

Po novem bodo ločitve obravnavane kot kaznivo dejanje. FOTO: Str Afp

Poleg te prehranske prepovedi je Kim Jong-un napovedal še ostrejše ukrepe proti parom, ki želijo vložiti zahtevo za ločitev. Po novem bodo ločitve obravnavane kot kaznivo dejanje, zaradi katerega lahko posamezniki končajo v delovnih taboriščih za obdobje do šestih mesecev. Po poročanju severnokorejskih medijev voditelj ločitve vidi kot znak »proti-socialističnega obnašanja«.

Smrtna kazen za božič

Žal pa to nista edini strogi pravili, ki jih morajo prebivalci Severne Koreje upoštevati. Decembra lani je Kim Jong-un opozoril, da bo vsak, ki bo praznoval božič, tvegal smrtno kazen. Timothy Cho, ki sodeluje z dobrodelno organizacijo Open Doors UK & Ireland, je pojasnil, da severnokorejske oblasti obravnavajo kristjane kot »politične zapornike«.

Organizacija Open Doors podpira preganjane kristjane po vsem svetu. Cho je že pred časom povedal, da se lahko kristjani v Severni Koreji božiča spominjajo le na skrivaj, tiho prepevajo verske pesmi in berejo Sveto pismo, vendar je to vse. Če jih oblasti odkrijejo, jih čaka huda kazen. Najmanjša možna kazen je zapor v taborišču za prisilno delo, lahko pa jih celo takoj usmrtijo, poroča mirror.co.uk.

