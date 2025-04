Kupoval z ukradeno bančno kartico, nato pa se mu je zalomilo

Policijska uprava Ljubljana je v petek okoli 21. ure prejela obvestilo, da v eni izmed trgovin na območju centra Ljubljane zadržujejo osebo. Po njihovih informacijah je ta oseba uporabila bančno kartico, ki ni bila izdana na njeno ime.

»Policisti so zbiranjem obvestil ugotovili, da je 29-letni osumljenec pred tem v enem izmed gostinskih lokalov s pogovorom zamotil oškodovanca, ter mu s stola ob mizi neopazno odtujil nahrbtnik s prenosnikom in denarnico. V nadaljevanju je z odtujenimi bančnimi karticami v sedmih trgovinah opravil nakupe različnih artiklov, pri enem izmed poskusov, ko transakcija ni bila odobrena, pa so ga zadržali zaposleni v trgovini. S tem si je osumljenec pridobil za okoli 2.000 eur protipravne premoženjske koristi,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Odtujeni predmeti vrnjeni

Dodali so, da so bili odtujeni predmeti v postopku vrnjeni oškodovancu in da so policisti osumljencu odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine.