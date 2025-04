Poglejte, s kom se je družil Klemen Slakonja. Pravi, da ga je končno našel (FOTO)

Bliža se letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo potekalo od 13. do 17. maja v Baslu v Švici. Slovenijo bo s pesmijo How Much Time Do We Have Left zastopal Klemen Slakonja. V času pred tekmovanjem bo imel Slakonja veliko priložnosti, da se spoprijatelji in dobro spozna druge glasbenike, ki bodo nastopili na tem tekmovanju. Spoprijateljil pa se je že z lanskoletnim zmagovalcem Evrovizije - Nemom.

Na Instagramu je objavil sliko, na kateri ga lahko vidimo v družbi omenjenega glasbenika. K njej je zapisal: »Končno sem našel Nema«.

O čem sta se pogovarjala, Slakonja ni razkril. Je pa videti, da je bil pogovor zelo sproščen.

Slakonja bo nastopil v prvem polfinalu pesmi Evrovizije, ki bo 13. maja. Slišali ga bomo kot tretjega po vrsti.