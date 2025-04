Eno število bo zaznamovalo leto 2025! Prinaša nepredstavljive stvari in popolno preobrazbo

Letošnje leto je univerzalno in spodbuja zaključevanje nedokončanih stvari in osvobajanje vsega, kar nas omejuje – naj bodo to odnosi, službe ali slabe navade. Število 9 je simbol duhovnega razsvetljenja in introspekcije.

Čeprav je leto 2025 čas za zaključevanje pomembnih življenjskih poglavij, to ne pomeni, da moramo hiteti z velikimi spremembami. Namesto tega se priporoča, da se osredotočimo na dokončanje že začetih nalog in na spravo s preteklimi situacijami, zlasti tistimi, ki segajo vse do leta 2017.

To leto namreč prinaša priložnost za »razstrupljanje« življenja – čiščenje vsega, kar nam ne služi več, da bi naredili prostor za nove priložnosti in izkušnje. Čeprav so spremembe lahko izziv, je pomembno vedeti, da nas osvobajanje nepotrebnega vodi k notranjemu miru in pripravi na prihodnje, pozitivne spremembe.

Zelo brani članki v tem tednu: