Rokometaši LL Grosist Slovana prvič osvojili slovenski pokal (FOTO)

Rokometaši LL Grosist Slovana so zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ljubljani. Na finalni tekmi v dvorani na Kodeljevem so premagali Krko s 33:27 (21:12).

Rokometaši iz Ljubljane so prvič v zgodovini osvojili prestižno pokalno lovoriko. Po neuspelih poskusih v letih 1993 in 1996 so se na letošnjem zaključnem turnirju veselili končne zmage po prepričljivem zmagoslavju nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, sicer osmoljencev finalnih tekem v letih 2018 in 2019.

Ekipa iz Celja zmagala 22-krat

Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

V ljubljanski ekipi sta bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Staš Slatinek Jovičič z osmimi in Jaka Malus s šestimi goli, v novomeški pa Jernej Avsec s sedmimi in Vojislav Vukić s petimi goli.

V tekmi za tretje mesto so bili igralci Celja Pivovarne Laško boljši od velenjskega Gorenja s 27:24 (13:10).