Komentar Marka Uršiča: Izključiti Severno Korejo

Severna Koreja je svetovni prvak. Če smo cinični, v marsičem, tokrat pa gre za to, da so severnokorejske nogometašice zmagale na svetovnem prvenstvu za igralke do 17 let, mundial je bil v Dominikanski republiki. In Korejke s severa so na SP za sedemnajstletnice slavile že tretjič, v finalu so po streljanju enajstmetrovk ugnale Španijo. Torej velika zmaga tudi za severnokorejskega vrhovnega vodjo Kim Džong Una in tudi velika »propaganda« za Demokratično ljudsko republiko Korejo.

Mlade Korejke so do finala ugnale Mehiko s 4:1, s 3:0 Kenijo, Anglijo s kar 4:0, v četrtfinalu Poljsko z 1:0, z enakim izidom v polfinalu ZDA, končni izid finala je bil 4:3. »Senzacija« je še večja, če vemo, da je reprezentanca Severne Koreje letos osvojila tudi svetovno prvenstvo za nogometašice do 20. leta starosti, to je bilo v Kolumbiji. Korejke so v finalu ugnale Japonsko z 1:0. Tudi ta je bil tretji naslov najboljših na svetu za Severno Korejo.

»Ponosni smo, da smo premagali vrhunsko evropsko ekipo in postali najboljša vrsta na svetu. Zmagali smo zaradi enotnosti. Še enkrat se je izkazalo, da je zmaga neizogibna, če se bojujemo skupaj,« je bil navdušen severnokorejski selektor do 17 let Song Sung Gvon. Dosti »evforije«, zdaj pa lepo počasi!

Vemo, kako je z ruskimi in beloruskimi športniki, večinoma ne smejo nastopati na (velikih) tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah v Parizu jih je nastopila le peščica, in to pod nevtralno zastavo. Vzrok je seveda znan. Ker pa bodo, to je neizogibno, severnokorejski vojaki ruski strani pomagali v vojni, bolje napisano agresiji, proti Ukrajini, lahko tudi športno seštejemo ena plus ena. A na svetu imamo tako skorumpirane, konservativne in pod ruskim vplivom vodene mednarodne športne organizacije, da so in bodo slednje izrekle novo genialno matematično formulo: ena plus ena je tri.

No, napisano v slogu legendarnega angleškega nadrealistično komičnega Letečega cirkusa Montyja Pythona, in če imamo politični um, lahko za naslednje besede dobimo »Nobelovo nagrado«. Rusija plus Belorusija je tri (s Severno Korejo). Torej, športnikom iz Demokratične ljudske republike Koreje je treba prepovedati udeležbo na mednarodnih tekmovanjih!