Vzpenjalke za čarobno okolico

Napeljane po ograjah, stenah, pergolah, pregradah ali njim namenjenih oporah plezalke terasam, dvoriščem, vrtovom in drugim površinam zagotovijo dodaten čar. Naj bodo tam samo za okras ali da vas bodo varovale pred radovednimi pogledi, nikoli ne bodo razočarale. In kar je pri njih najboljše, večina jih ni zahtevnih in za minimalno truda obljubljajo maksimalne učinke.

Opisali bomo nekaj takšnih, ki ne bodo razočarale in bodo uspevale tudi pri tistih, ki so pri vzgoji okrasnih rastlin še popolni začetniki.

S cvetovi ali brez

Potos je sicer priljubljena notranja rastlina, odlično pa uspeva tudi na prostem. Ker izvira iz tropskih območij, ima rad toploto in vlago ter ga v večini delov Slovenije ni mogoče gojiti kot trajnico, saj praviloma ni kos mrzlim zimam. Lahko ga gojimo kot enoletno rastlino, ki sicer ne tvori cvetov, a je kljub temu lepa in nezahtevna, lahko pa ga posadimo v posode in pozimi umaknemo v notranjost.

Zvezdni jasmin je doma v Aziji in se imenuje tudi indijski ali lažni jasmin. Je osupljiva plezalka z dišečimi belimi cvetovi med temno zelenimi mesnatimi listi. Ne zahteva veliko nege, potrebuje le mnogo sonca in redno zalivanje. Je odlična izbira za privabljanje opraševalcev, saj čebele in metulji obožujejo njegove zvezdaste cvetove.

Druga izbira, ki je prijazna do opraševalcev, je okrasni slak. Ta ima trobentaste cvetove različnih barv in raste hitro ter doseže tudi dolžino treh metrov. Je enoletnica, ki se velikokrat zaseje sama in ne potrebuje praktično nobene nege, zgolj zalivanje v sušnih dneh. Pazimo le, da se ne bo zasejal tam, kjer ga ne želimo.

Mediteransko razkošje

Bugenvilija je zelo priljubljena okrasna plezalka, ki očara z bujnimi cvetovi živahnih barv: cvetijo v rožnatih, vijoličnih, rdečih, oranžnih, tudi belih odtenkih. Raste hitro, je zelo trpežna, potrebuje veliko sonca in rahlo kislo, dobro odcedno zemljo. Je dokaj odporna proti suši, pravilno zalivanje prepreči gnitje korenin. V hladnejših podnebjih uspeva kot sobna rastlina, na prostem jo je treba zaščititi pred mrazom.

Glicinija ima značilne modre, vijolične, rožnate ali bele grozdaste cvetove, ki lepo dišijo in vabijo čebele ter druge opraševalce. Je zelo trpežna in raste hitro, zaradi česar je priljubljen okras ograj, pergol, drevesnih debel ali sten. Naglo pokrije velike površine, potrebuje močno oporo. Najbolje uspeva na sončnih mestih v zemlji z dobro drenažo. Redno jo je treba obrezovati. S tem jo omejimo, obrezovanje tudi spodbuja cvetenje.

Hitra rast

Kovačnik je trajnica, ki za dobro rast nima posebnih zahtev, rad ima sonce, dobro odcedna tla in hitro raste. Potrebuje močno oporo, saj steblo sčasoma oleseni in zraste tudi do 12 metrov visoko. Njegovi cvetovi so beli, rožnati, rumeni, oranžni in rdeči, je pa dobro vedeti, da je invaziven in ga je treba redno obrezovati ter omejiti tudi širjenje korenin.

Okrasni srobot ali klematis ima velike, lepe cvetove z edinstvenimi, razprostrtimi cvetnimi listi. Njegovi cvetovi so različnih velikosti velikost, barv in oblik, vsem sortam je skupno, da rastejo hitro in da za uspešno rast potrebujejo redno zalivanje.

Kraljice vrtov

Vrtnice vzpenjalke se vzpenjajo po opori, kot so ograje, pergole, zidovi ali drevesa. Z lepimi cvetovi pokrijejo velike površine, pogosto razvajajo še s prijetnim vonjem. Običajno so močnejše in rastejo hitreje od drugih sort vrtnic, kar omogoča, da se hitro povzpnejo po različnih strukturah. Cvetovi so najrazličnejših barv, vključno z rdečo, belo, rožnato, rumeno in oranžno. Cvetijo lahko enkrat ali večkrat na leto, odvisno od vrste. Potrebujejo močno oporo, po kateri se lahko vzpenjajo. Včasih jih je treba usmerjati da rastejo v želeno smer. Obvezno je redno obrezovanje, z njim se ohranja oblika in spodbuja cvetenje.