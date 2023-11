Kaj nam za leto 2024 napoveduje Baba Vanga?

Napovedi bolgarske prerokinje Babe Vange že od nekdaj vznemirjajo ljudi po vsem svetu. Medtem ko nekateri komaj čakajo, da preberejo, kakšne so njene napovedi za novo prihajajoče leto, pa se najdejo tudi takšni, ki o vsem skupaj dvomijo in pravijo, da gre zgolj za naključja in stvar interpretacije.

Leto 2024 bo po njenih napovedih zanimivo in polno revolucionarnih dogodkov, ki bodo zaznamovali naša življenja. Od atentata na svetovnega voditelja, porast terorističnih napadov in ekonomske krize, pa vse do prelomnega odkritja na področju računalništva in v medicini, piše britanski Mirror.

Atentat na svetovnega voditelja

Baba Vanga je v svojih prerokbah napovedala atentat na svetovnega voditelja. Šlo naj bi za ruskega ruskega predsednika, ki naj bi mu življenje vzel nekdo iz njegove domovine, napoveduje Astrofame.

O ruskem voditelju in njegovem zdravju so se sicer v zadnjem času pojavile nove govorice. Oktobra naj bi imel hude težave s srcem, a je Kremelj vse skupaj zanikal.

Vse več terorističnih napadov

Prerokinja je napovedala vzpon smrtonosnega orožja. V napovedih je dejala, da bo 'velika država' izvedla test biološkega orožja. Strašljiva pa je tudi napoved o vzponu terorizma v evropskih državah.

Preboj v medicini

V svojih videnjih je predvidela tudi pozitivne novosti na področju medicine. Znanstveniki naj bi odkrili novo zdravilo za neozdravljivo Alzheimerjevo bolezen in prišli do pomembnega preboja na področju zdravljenja raka.

Velika ekonomska kriza

Za leto 2024 je napovedala prihod velike ekonomske krize, ki bo imela globalni vpliv. Sprožilo naj bi jo več dejavnikov, med katerimi je porast dolgov, vse večje geopolitičnimi napetostmi in premikom ekonomske moči z zahoda na vzhod.

Klimatske spremembe

V svojih videnjih je predvidela uničujoče vremenske dogodke in naravne katastrofe. Napovedala je spremembe v orbiti, ki naj bi se sicer odvijala dlje časa, a če pride do njih prehitro, lahko to sproži val premnogih težav. Med temi omenjena podnebne spremembe in zvišanje ravni sevanja.

Kibernetski napadi

Predvidela je porast kibernetskih napadov in napadov naprednih hekerjev, ki bodo vdirali v infrastrukturno pomembne sisteme energetske in vodne sisteme. Če pride do tega, bi lahko to predstavljalo veliko tveganje za mnoge države.

Preboj kvantnega računalništva

Jasnovidka je imela tudi videnje, da bo prišlo do velikega preboja v kvantnem računalništvu. To namreč lahko težave rešuje še hitreje in bolj učinkovito od tradicionalnih računalnikov. Če bo do tega res prišlo, bo razvoj umetne inteligence še hitrejši in večji.