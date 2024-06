Tipkal je z nosom in postavil svetovni rekord (VIDEO)

Danes obstaja cela paleta Guinnessovih rekordov. Med drugim obstaja tudi takšen v pisanju angleške abecede na računalniku z nosom. Ta rekord je zdaj v lasti Vinoda Kumarja Chaudharyja.

Omenjenemu Indijcu je uspelo abecedo napisati z nosom v 26 sekundah in 73 stotinkah. Pri pisanju je moral po vsaki vneseni črki pritisniti tudi preslednico. Če mu tega ne bi bilo treba storiti, bi bil čas seveda krajši.

Kot so zapisali pri Guinnessu, je Chaudhary za ta svetovni rekord vadil ure. Verjamemo, da je takrat, ko ni vadil, tipkal z rokama, saj je ta način neprimerno hitrejši. Še hitrejši pa je, če uporabimo kar svoj glas. Tudi to nam sodobna programska orodja že omogočajo.

Če ste ob gledanju videa pomislili, da bi lahko ameriško abecedo sami z nosom napisali še hitreje in bi se želeli v tem preizkusiti, vam tega ne bi svetovali. Vsaj ne ob uporabi nerazkužene tipkovnice. Tipkovnice so namreč pravo gojišče različnih mikroorganizmov in dotikanje njihovih tipk z nosom bi bilo lahko tvegano.