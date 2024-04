To je zdaj najstarejši moški na svetu: za vse, ki bi radi dolgo živeli, ima sporočilo (VIDEO)

Danes ljudje živimo dlje, kot so živeli naši predniki. Tako danes na svetu živi kar nekaj ljudi, ki so stari sto let ali več. Med njimi je tudi Britanec John Tinniswood, ki je, kot razkriva objava na instagramu profilu Guinnessove knjige rekordov, pri dopolnjenih 111 letih in 222 dnevih postal najstarejši živeči moški na svetu.

Kot razkriva video, ki so ga objavili na omenjenem profilu, se je John rodil 26. avgusta 1912. V svojem življenju je tako preživel obe svetovni vojni in še številne druge prelomne dogodke v človeški zgodovini.

John je ob prejemu priznanja za svoj rekord povedal: »Ali živiš dolgo ali pa živiš kratko in glede tega ne moreš veliko narediti.«

Najstarejša dopolnila 117 let

Novi rekorder pa sicer ne velja za najstarejšega živečega človeka ta hip na Zemlji. Ta naziv pripada ženski. Maria Branyas Morera je v teh dneh praznovala že svoj 117. rojstni dan in velja za najstarejšo živečo žensko na svetu. Kot so zapisali pri Guinnessovi knjigi rekordov, je bila za najstarejšo osebo okronana januarja lansko leto. Dodali so, da se je rodila 4. marca leta 1907 v San Francisu, ko je bila stara osem pa se je z družino preselila v Španijo, kjer živi še danes.