Najstarejši človek na svetu umrl malo pred 115. rojstnim dnem

Najstarejši človek na svetu je umrl manj kot dva meseca pred svojim 115. rojstnim dnem. Recept za dolgo življenje pa je po njegovem mnenju »trdo delo, zgodnje odhajanje v posteljo in nošenje Boga v srcu«. Juan Vicente Perez Mora, rojen v Venezueli, je zapustil 11 otrok, 41 vnukov, 18 pravnukov in 12 prapravnukov.

Nekdanji kmet je leta 2020 postal najstarejši človek v domovini, uradno pa je postal najstarejši živeči človek maja 2022, ko ga je prepoznala Guinnessova knjiga rekordov.

Njegovo smrt je potrdil Freddy Bernal, guverner zvezne države Tahira v Venezueli, kjer je umrl v torek zvečer. Bernal je na družbenem omrežju X zapisal, da je bil Don Vincente »skromen, delaven, miroljuben, ljubitelj družine in tradicije«. »Moj stari don Vicente, vedno se ga bomo spominjali po njegovem življenjskem optimizmu, po njegovi veri, upanju in globoki ljubezni do naše države Tahira.«

Preživel je dve svetovni vojni in pandemijo covida

Vicente se je rodil leta 1909 in bi moral 27. maja praznovati 115. rojstni dan. Delal je 50 let, večinoma na žetvi sladkornega trsa in kave. Guinnessova knjiga rekordov ga je maja 2022 z 112 leti in 253 dnevi razglasila za najstarejšega živečega človeka in izjavila, da je »njegova skrivnost dolgega življenja trdo delati, počivati ​​na počitnicah, iti zgodaj spat, popiti kozarec pijače, vsak dan ljubiti Boga in ga vedno nositi v srcu«.

V svojem dolgem in neverjetnem življenju je Vicente spremljal številne izjemne izume, kot sta televizija in internet. Preživel je dve svetovni vojni in pandemijo covida, poroča mondo.rs.