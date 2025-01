Temno kot v rogu je vseh 24 ur na dan (FOTO)

V Longyearbyenu na Norveškem je te dni – noč. Polarna noč. Gre za naravni pojav severno od arktičnega kroga in južno od antarktičnega kroga, med katerim sonce ne vzhaja nad obzorjem. Prav zato je tam 24 ur na dan tema.

Čas, v katerem sonce ne vzide, je odvisen od geografske lege kraja – na tem norveškem otočju v Arktičnem oceanu polarna noč traja od konca oktobra do začetka februarja.

Svalbard je norveško otočje med celinsko Norveško in severnim tečajem. FOTO: Maris Maskalans/Getty Images

Del Norveške se namreč nahaja v polarnem krogu in ponekod polnočno sonce (pa tudi polarna noč) traja dobesedno več mesecev. Na otočju Svalbard, najsevernejšem naseljenem območju v Evropi, ki leži na pol poti od celine do severnega tečaja, sonce ne zaide pod obzorje več kot štiri mesece, od 10. aprila do 23. avgusta. Na celini traja polnočno sonce najdlje na Hammerfestu na skrajnem severu, kjer med majem in julijem ne zaide kar 76 dni.

Da bi ohranili občutek normalnosti, so domovi, ulice in delovna mesta osvetljeni z močnimi lučmi.

Pripraviti se morate vnaprej

Januarja je noč ob deveti uri zjutraj, ko večina od 1800 prebivalcev začne delati, temno je opoldne, ko kosijo, in temno po peti uri popoldne, ko se vrnejo domov. Nebo je le občasno posejano z osupljivimi barvami polarnega sija.

Posnemajo sončno svetlobo, izboljšujejo razpoloženje, koncentracijo, kakovost spanja in energijo.

Na polarno noč se morate pripraviti vnaprej. Zlahka bi se prepustili trenutnemu počutju, spali ves dan in ne hodili na mraz – povprečna januarska temperatura v Longyearbyenu na otoku Spitsbergen je okoli –6 stopinj Celzija. Namesto tega se domačini z veseljem predajajo aktivnostim na prostem, od krpljanja do teka na smučeh. Mnogi hodijo v fitnes. Ker tam nič ne raste – ne poleti ne pozimi –, vso hrano dostavljajo z ladjami in letali in je zato precej draga.