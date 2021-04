Super Mario spet šokiral

Kot igla v senu

Zvest spremljevalec otroštva mnogih FOTO: Twitter

Legendarni Super Mario je postavil še en zgodovinski mejnik: slovita videoigrica, točneje primerek, ki je povsem nerabljen čakal na novega lastnika v še nerabljeni embalaži, je na nedavni dražbi dosegel več kot pol milijona evrov. Točneje, 560 tisočakov je anonimni zbiratelj odštel konec tedna na dražbi, ki jo je organizirala avkcijska hiša Heritage Auctions.Izdelek izvira iz leta 1986, na svetu pa je iz te serije le še peščica takšnih primerkov, ocenjujejo pri dražbeni hiši in pristavljajo, da bi bilo iskanje Super Maria iz te serije v tako odličnem stanju, torej nedotaknjenega, kakor iskanje igle v senu. Videoigrica velikana Nintendo je kar 35 let samevala v predalniku. »Kupil sem jo in pozabil nanjo. Takrat se mi ni zdela nič posebnega,« je povedal dozdajšnji lastnik dragocenega izdelka, ki želi ostati anonimen, tako kakor novi lastnik, ki je za debelušnega vodovodarja odštel neverjetno premoženje. Pravzaprav rekorden znesek za videoigrico, ki je bila po priljubljenosti neprekosljiva vse do leta 2006, ko jo je prehitel še en Nintendov izdelek, Wii Sports.Spomnimo, Super Mario, ki danes domuje na pametnih tehnologijah, je dosegal rekorde še v časih, ko je bil na tržišču novost, njegova priljubljenost pa je iz desetletja v desetletje večja. Že lani je neimenovani gorečnež za podoben primerek odštel sto tisočakov, povpraševanje po Nintendovih videoigricah v originalni embalaži pa ne usiha. Njeni največji zdajšnji oboževalci so stari okoli 40 let, torej tisti, ki jim je Super Mario usodno zaznamoval otroštvo.