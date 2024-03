Šokanten razlog za migrene 52-letnega moškega: v možganih je imel črva

Neimenovani 52-letnik iz Orlanda je obiskal svojega osebnega zdravnika, potem ko se je zadnje štiri mesece pritoževal nad pogostimi bolečinami, poroča American Journal of Case Reports.

Moški je trpel za agresivnimi migrenami, zato so ga poslali na slikanje, ki je pokazalo več cist na obeh polovicah možganov, kar so kasneje razkrili kot posledico svinjske trakulje, ki je izlegla jajčeca v njegovih možganih in dražila tkivo pod lobanjo.

Po lastnih besedah ima »raje mehko slanino«, zato je ni temeljito toplotno obdelal. Migrene so se ponavljale skoraj vsak teden, zatrdil je, da sicer ni jedel surove hrane ali potoval izven svojega okrožja. Rekel je le, da ima raje manj hrustljavo slanino.

V mesninah se lahko skrivajo vse bolezni in paraziti, ki jih je imela žival, iz katere so narejene. FOTO: Mario Romulic & Drazen Stojcic

Pregledi CT in MRI so zdravnikom pomagali do diagnoze, parazitske okužbe nevrocisticerkoze. Do te pride, ko larvalne ciste - zaprte vrečke, ki vsebujejo nezrelo stopnjo parazita - svinjske trakulje okužijo različne dele telesa in povzročijo vnetje.

Iz črevesja v možgane

Zdravniki verjamejo, da je parazit vstopil v njegovo telo s premalo kuhano mesnino in potoval iz črevesja v možgane skozi krvni obtok. »Pacientova preferenca je verjetno vodila do uživanja premalo toplotno obdelane slanine,« so zapisali zdravniki.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) je v ZDA vsako leto med 1320 in 5050 primerov nevrocisticerkoze. Pri ljudeh iz zahodnih držav, kot sta ZDA ali Združeno kraljestvo, je okužba redka.

Magnetna resonanca je zdravnikom pomagala pri diagnozi. FOTO: Nur Ceren Demir, Getty Images

Do nje lahko pride zaradi zaužitja mikroskopsko majhnih jajčec, ki pridejo iz blata okuženega osebka. »Zgodovinsko gledano je zelo nenavadno dobiti okuženo svinjino v Združenih državah in naš primer ima lahko posledice za javno zdravje,« so zapisali raziskovalci.

Pacienta so odpeljali na oddelek za intenzivno nego in mu štirikrat na dan dajali kortikosteroid deksametazon, da bi zmanjšali oteklino možganov. Po dveh tednih se je stanje izboljšalo. Dva tedna je prejemal tudi zdravila za zdravljenje okužb z glistami. Pacientove ciste so izginile, migrene pa so manj pogoste in manj intenzivne.

Zdravniki, ki so bolnika zdravili, so ugotovili, da se napadi migren pojavijo pri približno 80 odstotkih bolnikov s to boleznijo.