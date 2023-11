Šokanten posnetek: pod zemljo preživel 7 dni, tako je izgledal, ko so ga izkopali (VIDEO)

Priljubljeni YouTuber James Steven Donaldson, na družbenih omrežjih bolj znan kot Mister Beast, se je odločil s svojo ekipo izvesti šokanten eksperiment.

Sedem dni je preživel dva metra pod zemljo živ zakopan. V posebej opremljenem boksu standardnih dimenzij so ga zadrževali cel teden, med poskusom pa se je, kot pravi, poleg telesnih soočil tudi s psihičnimi posledicami. V boksu je imel razsvetljavo, dovod kisika, da se ne bi zadušil, prinesel si je hrano, pet litrov vode in celo majhne uteži, da mu mišice ne bi atrofirale.

Ko ga je spet obsijalo sonce

YouTuber je povedal, da je po dveh dneh začel čutiti posledice večurnega ležanja, pomanjkanja prostora in sonca, čeprav je bil zelo utrujen, ni mogel zaspati, solze pa so mu tekle same od sebe. Priznal je, da se po tem eksperimentu psihično ni počutil dobro.

Nad njim so ves čas bdeli njegovi trije prijatelji, se z njim pogovarjali in celo zbijali šale, da bi ga razveselili, njegova reakcija po enem tednu, ko so ga izkopali in ga je obsijalo sonce, pa je bila neprecenljiva. Čeprav se je trudil s telovadbo, mu je bilo najtežje stopiti na noge. Počutil se je zelo šibek, zato je moral celo zdravnik pregledati vse njegove vitalne funkcije.

Njegov video na YouTubu ima skoraj 60 milijonov ogledov, štiri milijone všečkov in več kot 86 tisoč komentarjev, poroča mondo.rs.

