Bila je živa pokopana: enajst dni po pogrebu so iz grobnice slišali glasove

Da bi bili živi pokopani, je nočna mora mnogih ljudi, 37-letna Brazilka Rosangela Almeida dos Santos pa je to tudi zares doživela. Potem ko se je nekaj dni počutila izredno slabo in utrujeno, so jo družinski člani odpeljali v bolnišnico, tam pa se ji je dvakrat ustavilo srce in na koncu je umrla zaradi septičnega šoka. Tako so vsaj mislili zaposleni v bolnišnici. Rosangelo so razglasili za mrtvo in jo dan pozneje pokopali v betonsko grobnico na lokalnem pokopališču. A od tam so domačini enajst dni po pogrebu slišali vpitje in ropot. »Sledila sem zvoku in pripeljal me je do grobnice, tam sem dobro slišala udarce, ki so prihajali od znotraj. Nato je vse utihnilo, sledila sta dva glasna stoka in tišina,« se spominja Germana de Almeida, ki živi tik ob pokopališču in je sprva mislila, da jo lokalni otroci skušajo zgolj prestrašiti.

Na notranji strani krste so našli sledi krvi in praske, Rosangeli je delno uspelo premakniti celo nekaj žebljev.

O svojih ugotovitvah je nemudoma obvestila Rosangeline sorodnike, ti pa so na silo odprli grobnico in krsto ter v njej našli 37-letnico; tokrat je bila zares mrtva, a je bilo truplo na dotik menda še toplo, namesto na hrbtu je ležala na trebuhu, odstranila si je tudi vato, ki so ji jo pred pogrebom zatlačili v nosnice in ušesa, imela je poškodovane dlani in čelo. Njeni domači so na notranji strani krste našli sledi krvi in praske, 37-letnici je delno uspelo premakniti celo nekaj žebljev, s katerimi je bil pritrjen leseni pokrov.

Govorice o tem, kaj se je zgodilo, so se hitro razširile po brazilskem mestu in na pokopališče je prihrumelo na stotine ljudi, mnogi so se hoteli Rosangele dotakniti, tisti, ki jim je to uspelo, so pozneje potrdili, da je bilo truplo resnično še toplo. Njena družina je dogodek prijavila policiji, saj želijo, da bolnišnica, ki je Rosangelo pomotoma razglasila za mrtvo, odgovarja. Preiskava se je po besedah šefa lokalne policije Arnalda Monteja že začela, iz bolnišnice pa so sporočili, da bodo s preiskovalci sodelovali in jim nudili vse potrebne informacije, da zadevi pridejo do dna.