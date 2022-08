So najstnika na festivalu žrtvovali? Prebudil se je v krsti, živ pokopan!

Udeležil se je vsakoletnega festivala, posvečenega materi zemlji, v bolivijskem El Altu, prebudil pa se je v Achacachiju, 80 kilometrov proč. V krsti, živ pokopan! Srhljivo zgodbo je pozneje izpovedal na policiji, kjer pa so ga zgolj okrcali, da si je za zaplet kriv sam, saj je na prireditvi preveč popival in očitno privolil v nevarni izziv.

Prebudil se je v krsti

Toda 30-letni Victor Hugo Mica Alvarez je prepričan, da je bil žrtveni dar na dogodku, kjer je z druščino veselo plesal in popival, nato pa so mu v pijačo podtaknili močno snov, je prepričan, in ga onemoglega prepeljali v oddaljeni kraj, kjer bi ga skorajda doletel okruten konec. Na festivalu sicer tradicionalno ponujajo darove boginji Pachamama, največkrat živali in njihove organe pa tudi različne plodove, jajca in pripravljene jedi, po nekaterih prepričanjih naj bi še vedno žrtvovali tudi ljudi. Victor, ki je zgodbo v nejevero mož postave delil na družabnih medijih, je prepričan, da je takšna usoda doletela prav njega. Ko se je prebudil, je bil prepričan, da leži v postelji, a je nato ugotovil, da je ujet v nekakšnem zaboju. Krsti, je z grozo spoznal in takoj razbil steklo na pokrovu. »Potem pa se je v krsto usula zemlja, ves porezan sem se komaj dokopal do površja. Policisti mi niso verjeli. Poslali so me domov, češ, naj se naspim in streznim,« je s tresočim glasom pozneje pripovedoval Victor, prepričan, da so nekateri predeli Bolivije še vedno daleč od civiliziranega sveta, kjer nasilje zavoljo podrejanja višjim silam še vedno kroji življenja.

Prireditev zaznamuje tudi ples v narodnih nošah.

Praviloma je avgustovski festival vesela prireditev z veliko glasbe in plesa v narodnih nošah ter kresov. Udeleženci se zahvalijo materi zemlji za požrtvovalnost, z različnimi darovi pa ji povrnejo delček tistega, kar jim ona zagotavlja vse leto. Prireditve ni v minulem obdobju ustavila niti pandemija, letos pa na dogodku končno niso bile več obvezne maske.