Šok za gosta: v hotelski postelji ga je presenetil neznanec

Mason Sanders je noč preživel v hotelu Hunton Park v vasi Abbots Langley blizu Londona – tja se je umaknil zaradi prenavljanja hiše, da bi se pošteno naspal. Odločil se je za spanje v štirizvezdičnem hotelu, kjer je za sobo z dvojno posteljo odštel nekaj manj kot 70 evrov.

Uprava hotela mu je ponudila zgolj vračilo denarja.

Toda ko se je 24-letnik sredi noči zbudil, je začutil, da nekdo leži v postelji poleg njega. Prvi hip je pomislil, da je v hotel prišla še njegova partnerica, ki se je vrnila iz nočne izmene, zato je stegnil roko, da bi jo objel. Nato pa je zgrožen ugotovil, da poleg njega leži popoln neznanec. Za nameček je bil nepovabljeni gost ob njem skoraj gol in pijan kot čep. »Začel sem kričati, on pa se je zbudil, stekel v kopalnico in jo čisto pobruhal,« se spominja Sanders. Moški je nato pobral svoja oblačila in stekel ven, še vedno v spodnjem perilu. Tekel je mimo recepcije in skozi vrata.

Moški v postelji je bil pijan kot čep.

Sanders je o incidentu povedal na recepciji, kjer je, pravi, osebje potrdilo, da je pomotoma dalo neznancu ključ njegove sobe. Pritožil se je upravi in ta mu je ponudila vračilo denarja za sobo, vendar mu ta vsota ni dovolj. »Lahko bi me ubil,« pravi o moškem, ki so mu v hotelu omogočili vstop v sobo, odločen, da bo tožil verigo, ki po njegovem gostom ne omogoča primerne varnosti. Zatrjuje, da je bila izkušnja skrajno grozljiva in da bo imel zaradi nje bržkone psihične posledice.