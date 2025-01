Slovenski moški povprečni, a za Hrvati, Srbi in Bosanci

Velikost penisa je ena tistih tem, ki zanima tako moške kot ženske. Krešejo se debate o tem, kako velik je prevelik, kako mali premali, ali je velikost sploh pomembna … Povprečna velikost moškega korenjaka sicer znaša 13,12 centimetra v pokončnem stanju, zanimivo je morda to, da se velikost moškega spolnega uda spreminja, v zadnjih 30 letih se je denimo povečala za kar četrtino.

Nekateri to povezujejo z dejstvom, da smo ljudje tudi sicer vedno višji in težji, spet drugi povprečno velikost povezujejo z naraščanjem prebivalcev tistih držav po svetu, kjer se ponašajo z nadpovprečno velikimi penisi.

In katere so to? Sudan in Demokratična republika Kongo. Prebivalci Sudana imajo v povprečju 18, prebivalci Konga pa 17,9 centimetra velik penis. Na tretjem mestu so moški iz Ekvadorja, ki se ponašajo s korenjaki, ki v pokončnem stanju merijo 17,6 centimetra.

Zlata sredina

Na drugi strani lestvice so Azijati, tisti, ki živijo na Tajskem, v Severni Koreji in Kambodži. Tajci imajo najmanjše – nekaj manj kot 9,5 centimetra merijo v povprečju, moški v Severni Koreji dosežejo že 9,6 centimetra in tisti iz Kambodže 9,8 centimetra.

Kje pa smo Slovenci? Z natanko 14 centimetri čisto malo nad svetovnim povprečjem, a za Hrvati (14,78 cm), prebivali Bosne in Hercegovine (15,02 cm), Srbi (14,75 cm), Madžari (14,68 cm) in Avstrijci (14,8 cm). Smo pa prehiteli Italijane, njihovi penisi v povprečju merijo 12,5 centimetra.

Znano pa je, da prav Italijani veljajo za ene najboljših ljubimcev na svetu, zatorej morda centimetri resnično niso tako pomembna stvar, da bi si zaradi nje veljalo beliti lase.