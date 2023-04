Skrivnostna kepa dlake je prastara veverica (FOTO)

Vse od leta 2018, ko so jo našli v bližini meje z Aljasko, so se znanstveniki spraševali, za katero žival gre, zdaj pa je jasno. Kepa dlake, ki so jo odkrili pod ledom, je mumificirana polarna veverica iz ledene dobe. Žival je najbrž poginila zaradi podhladitve med zimskim spanjem. Kosmatinka je po zemlji skakljala pred približno 30.000 leti.

Kepa dlake navdušuje znanstvenike. FOTO: Rc Ukon Beringia

Kepo dlake so našli rudarji na ozemlju Jukon, gre za najmanjše od treh kanadskih ozemelj, ki je bilo nekoč priljubljeno pri iskalcih zlata. »Kosti proučujem vse svoje življenje in so vznemirljive, res zanimive, toda ko vidiš popolnoma ohranjeno žival, ki je stara 30.000 let, in lahko opazuješ njen obraz, kožo, dlako in vse to, je to res nekaj nepopisnega. Zdi se, kot bi bila živa,« je komentiral paleontolog Grant Zazula. Zdaj, ko so jo znanstveniki proučili, bo veverica postala razstavni eksponat v raziskovalnem centru Yukon Beringia v Whitehorsu.

Poimenovali so jo po potoku Hester na Jukonu.

Analiza ni odkrila natančnega vzroka

Raziskovalci so jo tudi poimenovali. Mumificirana kosmatinka je postala Hester po potoku, blizu katerega so jo našli. Tam so že naleteli na vrsto odlično ohranjenih živali izpred deset in več tisoč let, med drugim na gigantske bobre, mamutovega mladiča in malega volka. V nasprotju z mamutom, ki je izumrl, veverice, podobne Hester, še vedno naseljujejo tisto območje. Znanstvenikom se zdijo zanimive, ker jim je uspelo preživeti ledeno dobo. Ugotovitve, kaj jih je rešilo, bodo morda v pomoč v prihodnosti, ko bomo morali preživeti v podnebnih spremembah.

S tako staro najdbo je bilo treba ravnati zelo previdno. FOTO: Rc Yukon Beringia

Ker so ostanki tako zelo stare veverice zelo občutljivi, je znanstveniki niso mogli kar raztegniti iz zvitega položaja. Kepo so dali pod rentgen, vendar analiza ni odkrila natančnega vzroka smrti.

Polarna veverica je edini sesalec, ki lahko preživi padec telesne temperature pod ledišče. Med osemmesečnim zimskim spanjem ima njeno telo –2,9 °C. Preživi tako, da podhladi samo sebe in prepreči, da bi se voda v njenem telesu okoli celičnega jedra spremenila v kristale. Najstarejši odkriti ostanki polarne veverice, ki so jih našli na Aljaski, so stari od 1,8 do 2,5 milijona let.