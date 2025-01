Šel v trgovino vrnit pomarančni sok, prišel ven bogatejši za 315 milijonov dolarjev

Ko je kupil sok za pet dolarjev, njegova žena ni odobravala 'luksuza' in je vztrajala, naj ga vrne v trgovino in poišče cenejšo alternativo. Ko se je vračal v trgovino v Hackensacku v New Jerseyju, je Tayeb Souamijevo pozornost pritegnil oglas za jackpot Powerball. Odločil se je poskusiti srečo in za vrnjenih pet dolarjev kupil dve srečki.

Tayeb Souami, računovodja in oče dveh otrok iz New Jerseyja, je po vsem svetu zaslovel z neverjetno življenjsko zgodbo, ki se je začela s preprosto vrnitvijo pomarančnega soka.

19. maja 2018 je na zahtevo svoje žene v trgovino vrnil sok, ki se ji je zdel predrag. Takrat si ni mogel predstavljati, da se bo to vsakodnevno opravilo končalo z dobitkom 315 milijonov dolarjev na loteriji.

Prva loterija ni bila dobitna, druga pa je poskrbela za presenečenje.

Souami, takrat 56, je delal kot računovodja v podjetju za uvoz hrane. Njegova žena je bila finančno previdna in je pogosto spremljala družinske stroške, da bi prihranili denar.

Ko se je vračal v trgovino ShopRite v Hackensacku, je Souamijevo pozornost pritegnil oglas za jackpot Powerball. Odločil se je poskusiti srečo in za vrnjenih pet dolarjev kupil dve srečki. Ko pa se je vrnil domov, je pozabil nanje in odšel spat. Naslednji dan se je med obiskom avtopralnice spomnil na svoje srečke in se odločil preveriti v bližnji trgovini, ali je imel kaj sreče.

Simbolična fotografija. FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

Prva loterija ni bila dobitna, druga pa je poskrbela za presenečenje. Loterijski avtomat je prikazal sporočilo 'Mora vas videti blagajnik'. Čeprav je bil zmeden, je Souami listek predal uslužbencu, ki je kmalu spoznal višino dobitka. »O moj bog, o moj bog!« je vzkliknil zaposleni in mu sporočil, da je dobil veliko nagrado.

Na tiskovni konferenci, ki je sledila, je Souami delil svoje načrte za milijone dolarjev. Poudaril je, da bo dobitek namenil za izobraževanje svojih otrok, takrat starih 20 in 17 let. Z nasmehom je dodal: »Od zdaj naprej je pomarančni sok moja najljubša pijača,« poroča vecernji.hr.

