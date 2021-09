Srečnež zadel skoraj 50 milijonov

Izžrebane številke v petkovem eurojackpotu – 2, 14, 18, 23, 42 ter dodatni 5 in 10 – so srečneža iz Nemčije naredile bogatejšega za skoraj 50 milijonov evrov oziroma natančneje 49,327.084,70 evra. Druga najvišja nagrada (5 + 1) je bila izžrebana dvakrat. Tudi ta gre v Nemčijo; dva Nemca bosta bogatejša vsak za 1,170.614,70 evra.



Tretji dobitek (5 + 0) je zadelo devet ljudi, ki bodo bogatejši za dobrih 90 tisočakov. Z izkupičkom žrebanja je lahko zadovoljnih tudi 46 oseb, ki bodo za pravilno izbrane številke 4 + 2 prejele po slabih šest tisočakov (5.987,60 evra). Najnižji zadetek, ki še prinaša denar, to je 2 + 1, je pravilno uganilo 627.309 srečnežev, ki bodo prejeli po 8,30 evra. Med njimi je tudi 7.741 Slovencev.



Najvišji dobitek v Slovenije je 4 + 1; 20 Slovencev bo prejelo po 249,10 evra.



Naslednje žrebanje bo 17. septembra, ko bo glavni dobitek vreden 10 milijonov evrov.

