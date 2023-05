Sanjska služba? Za ležanje v postelji dobite 18.000 evrov

Na prvo žogo se sliši kot sanjska služba, Evropska vesoljska agencija, ESA, je namreč nedavno iskala 12 prostovoljcev, ki bi 60 dni preživeli v postelji. Vendar pa v njej ne bodo le počivali, čaka jih kolesarjenje, spining pa tudi številna zdravniška testiranja.

Za nameček ne bodo smeli niti na stranišče, tako kot vse omenjene aktivnosti bodo morali tudi veliko in malo potrebo opravljati z eno ramo na žimnici. Ležišča v 60 dneh ne bodo smeli zapustiti niti za sekundo. Za ležanje, ki navsezadnje najbrž le ne bo preveč udobno, bodo dobili po 18.000 evrov. Avtorji upajo, da bodo s tem poskusom ugotovili, kakšne spremembe doletijo človeško telo v vesolju.

Prostovoljci ležijo z glavo rahlo nižje od nog.

Prostovoljce so že našli, 88 dni dolga raziskava se je začela. Moški, stari od 20 do 45 let, trenutno ležijo v postelji, nagnjeni za 6 stopinj, da so noge v nekoliko višjem položaju kot glava. Tako počnejo vse, kar je treba početi za preživetje: jedo, pijejo, izločajo, se tuširajo.

Iščejo rešitve za lajšanje posledic

»Med vesoljskimi poleti so telesa astronavtov izpostavljena pomanjkanju gravitacije, kar negativno vpliva na celotno telo, od srca do mišic in kosti, vse začne propadati,« razlagajo na agenciji. Nenehen počitek deluje na telo na podoben način kot razmere v vesolju, zato upajo, da bodo lahko pri prostovoljcih natančno videli, kaj vse se dogaja s telesom v vesolju, ter po možnosti našli rešitve za preprečevanje oziroma lajšanje posledic. Podobna raziskava je bila narejena pred kratkim, le da so prostovoljci v njej mirovali v pokončnem položaju.

Da ne bi popolnoma zakrneli, udeleženci v postelji kolesarijo.

Postelje, na katerih ležijo prostovoljci, omogočajo pritrditev posebnih koles, s katerim lahko udeleženec celo kolesari. Znanstveniki jih občasno premaknejo v posebno vrtljivo napravo ter zavrtijo, da dobijo prostovoljci kri v stopala. Rezultati raziskave bi lahko pomagali tudi bolnikom, ki trpijo zaradi mišičnih bolezni ali osteoporoze, izpostavljajo v Evropski vesoljski agenciji.