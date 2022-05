Saj ni res, pa je: tožita sina, ker jima ni dal vnuka

Indijska upokojenca sta se odločila, da za več kot pol milijona evrov tožita svojega edinca, ker sta zaradi njega ostala brez vnukov, zaradi česar trpita hude psihične bolečine. Enainšestdesetletni Sandživ Prasad in njegova štiri leta mlajša žena Sadana nameravata na sodišče vložiti odškodninski zahtevek za 622.556 evrov.

Polovica zneska predstavlja strošek vzgoje sina od prvega dne do njegove osamosvojitve, vanj sta vštela vse od hrane, oblačil, igrač in preostalih materialnih dobrin do šolanja. In predvsem slednje je bilo precejšnji finančni zalogaj, saj si je Šrej Sagr želel postati pilot, šolal pa se je v Združenih državah Amerike. Poleg povračila stroškov želita še dodatnih 311.000 evrov odškodnine za psihične bolečine.

Sinu sta plačala tudi razkošno poroko in mladoporočencema podarila skoraj 70.000 evrov vreden avto, za vse to sta porabila vse svoje prihranke, a takrat sta še upala, da se bo to obrestovalo in bosta kmalu lahko v naročje vzela prvega vnuka. Poroka je bila sicer dogovorjena, kar v Indiji ni nič nenavadnega, nato pa sta se Šrej in njegova nevesta Šubangi odpravila na medene tedne na Tajsko.

Upokojenca zahtevata vračilo denarja, ki sta ga zapravila za sina, in odškodnino v enakem znesku.

Starši mladoporočencev so upali, da se bosta s potovanja vrnila z veselo novico, a se to ni zgodilo. Čakali so in čakali, od poroke mineva že šest let, vnukov pa ni od nikoder in jih, kot kaže, najverjetneje tudi ne bo, saj zakonca že dlje živita vsak zase. Kljub temu Šrejevi starši še niso vrgli puške v koruzo. Sinu sta namreč dala eno leto časa, da poskrbi za potomca, sicer jima bo moral plačati omenjeni znesek.

»Pozabiti sva morala na svoje sanje, da bi ga vzgojila. Potem so najine sanje postale drugačne, da bi dobila vnuka, kdo pa si ga ne želi. Že leta čakava na to in vedno bolj naju skrbi, da bova umrla, preden bova videla vnuka,« pravi Sandživ.