Raperka toži taksi podjetje, ker je voznik ni želel peljati: »Razneslo bo gume!« (VIDEO)

Ameriška raperka Dank Demoss (36) je vložila tožbo proti taksi prevozniku Lyft, saj trdi, da jo je eden od njihovih voznikov diskriminiral zaradi njenega videza.

Kot je povedala, je prek aplikacije naročila prevoz, a ko je avto prispel, jo je voznik zavrnil z obrazložitvijo, da ne bo mogla vstopiti v vozilo in da bi zaradi nje lahko »razneslo gume«. Ponudil ji je možnost, da brez stroškov odpove vožnjo, vendar s tem ni bila zadovoljna.

Hujšanje ima v načrtu

»To je diskriminacija! Bila sem ponižana in sem doživela čustveni stres,« je povedala raperka, ki je pred kratkim razkrila, da tehta okoli 230 kg, a načrtuje hujšanje.

Po njenih besedah je voznik zaklenil vrata, da ne bi mogla vstopiti. »Kakšno zvezo imam jaz z gumami?« ga je vprašala, a je voznik vztrajal pri svoji odločitvi.

Burni odzivi na družbenih omrežjih

Primer je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki razdelili v dva tabora. Nekateri branijo voznika in trdijo, da ima pravico izbrati, koga bo prevažal, saj je bil ves čas vljuden. Drugi menijo, da je zavrnitev nedopustna in da bi moral vsak potnik dobiti enako storitev, ne glede na telesno težo ali videz.

Na dogodek se je odzvalo tudi podjetje Lyft: »Zavzemamo se za skupnost, v kateri se vsi obravnavajo s spoštovanjem in prijaznostjo. Naša pravila izrecno prepovedujejo nadlegovanje ali diskriminacijo,« so zapisali v izjavi za javnost, poroča 24sata.hr.

