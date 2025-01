Prekomerna teža ni ključni napovednik prezgodnje smrti – a nekaj drugega je

Debelost je pogosto obravnavana kot eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za prezgodnjo smrt, vendar nova raziskava razkriva, da ima kardiorespiratorna kondicija večji vpliv na tveganje umrljivosti in na naše dolgoročno zdravje.

Z drugimi besedami, čeprav je debelost povezana s številnimi zdravstvenimi težavami, je telesna pripravljenost pomembnejša kot vitkost, ko gre za dolgo in zdravo življenje.

Ugotovitve bi lahko spodbudile preoblikovanje javnozdravstvenih strategij in pristopov k zdravljenju.

V naši družbi pogosto enačimo telesno težo ali debelost z zdravstvenim stanjem.

Študija, ki vključuje največji in globalno najbolj reprezentativen vzorec do zdaj ter bolj rigorozno statistično analizo v primerjavi s prejšnjimi raziskavami, si prizadeva spremeniti pogled na povezavo med telesno pripravljenostjo in telesno maščobo.

Zelo pomembna študija o debelosti

Raziskovalci iz ZDA in Združenega kraljestva so združili in analizirali podatke iz 20 študij, objavljenih med letoma 1980 in 2023, s skupnim vzorcem 398.716 udeležencev. Vse študije so vključevale podatke o indeksu telesne mase (ITM), kardiorespiratorni kondiciji in tveganju za umrljivost.

Raziskovalna skupina je ugotovila, da je tveganje za prezgodnjo smrt pri ljudeh z debelostjo, ki so telesno pripravljeni, primerljivo s tveganjem ljudi z normalno težo, ki so prav tako telesno pripravljeni. Še več, osebe z debelostjo, ki so v dobri fizični formi, so v povprečju živele dlje kot ljudje z normalno težo, ki niso bili telesno pripravljeni.

Čeprav podatki ne kažejo, da je telesna pripravljenost edini dejavnik, poudarjajo, kako pomembna je za naše splošno zdravje. To potrjuje prejšnje raziskave, ki telesno pripravljenost povezujejo z nižjim tveganjem za umrljivost, hkrati pa opozarjajo, da smo si ljudje različni, ko gre za vpliv vadbe na naše telo.

Izkazalo se je, da je telesna pripravljenost veliko pomembnejša od telesne maščobe, ko gre za tveganje umrljivosti.

Vadba je več kot le način za porabo kalorij. Je izjemno učinkovito zdravilo za optimizacijo splošnega zdravja in lahko znatno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja ter za smrt zaradi vseh vzrokov pri ljudeh vseh velikosti in s tem teže.

Raziskovalci ne zmanjšujejo pomena bremena, ki ga prinaša debelost

Približno 1 od 8 ljudi na svetu zdaj ustreza definiciji debelosti, število pa narašča. Debelost obremenjuje telo na več načinov in povečuje tveganje za visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, raka, možganske kapi ter bolezni srca, jeter in ledvic.

Kljub temu pa povezava med debelostjo in tveganjem za prezgodnjo smrt ni enoznačna. Avtorji te raziskave si želijo večjega poudarka na vadbi in telesni aktivnosti ter manj na metodah za izgubo telesne teže.

Ponavljajoči se cikli hujšanja in ponovnega pridobivanja teže, tako imenovane jo-jo diete, so povezani s številnimi zdravstvenimi tveganji, primerljivimi s tistimi, ki jih prinaša debelost.

Izboljšanje kardiorespiratorne ali aerobne kondicije lahko pomaga preprečiti škodljive zdravstvene posledice.

Raziskava je bila objavljena v reviji British Journal of Sports Medicine.