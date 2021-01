Profesorju Radojeviću počil film: poglejte, kako je študentu preklinjal mamo (VIDEO)

Po srbskih in bosanskih medijih je kroži posnetek, kjer profesor na fakulteti za strojništvo v Beogradupreklinja mamo študentu in mu grozi. Portal Objektiv je objavil posnetek, ki je nastal med predavanjem na daljavo, profesor pa je očitno izgubil živce. »Je*** ti mater naslednjih 70 let. Ne boš mogel niti je**** niti lulati. Ti je jasno?« je vpil Radojević.Profesor je za omenjeni medij kmalu pojasnil svojo plat zgodbe. Kot je razkril, je pandemija zahtevala sprejetje novih pravil pri delu s študenti, kar je bilo zanj zelo težko. »Takoj vam lahko povem, ni mi bilo lahko ali preprosto! Brez vaje, pogovorov in opreme smo se znašli na poti novega sistema dela. Situacija postane kritična, še posebej, ko je treba mlade pripraviti na nove izzive, kot so tehnike programiranja in pisanje kode za upravljanje strojev, robotov in vozil. Priskrbel sem kakovostno kamero in mikrofone, da so me vsi dobro slišali. Na teh predavanjih se ljudje pogovarjajo, razpravljajo, prepirajo,« je med drugim dejal Radojević.