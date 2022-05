Prodajajo Ibrahimovićev nos. Bi ga imeli?

Leta 2019 so v rojstnem mestu Zlatana Ibrahimovića nogometašu v čast postavili bronasti kip v naravni velikosti, a jih je zvezdnik še istega leta razočaral, ko je finančno podprl stockholmski nogometni klub Hammarby. In ker za strastnim navijanjem pogosto stoji tudi objestnost, so se še vedno neznani storilci Ibrahimoviću za domnevno izdajo kaj kmalu grdo maščevali. Bronastemu kipu v Malmöju, kjer je športnik začel svojo kariero, so vandali odžagali nos, kmalu pa so mu odstranili še stopala, zato se je umetnina podrla.

Usoda spomenika še vedno buri duhove, zdaj pa so se z zanimivo in za mnoge sporno ponudbo spet oglasili navijači kluba Malmö FF: prek eBaya so ponudili tri replike izvirnega in še vedno pogrešanega nosu ter poudarili, da je lahko izbira denarja pred ljubeznijo zelo draga.

2019. se je začel srdit spor med nogometašem in navijači.

Takšno potezo namreč očitajo Ibrahimoviću, saj se je po njihovem izneveril svojemu domačemu kraju in klubu, ki mu je omogočil pot do zvezd, sodobni nogometni svet pa kritizirajo, češ da je postal hiperkomercializirana množična industrija, kjer navijači veljajo za potrošnike, igralci in klubi pa za blago. Z izkupičkom (za zdaj se jim nasmiha znesek več stotakov) se bodo borili za promocijo pristnega športa s poudarkom na igri in vdanosti klubom, so še poudarili na spletni strani vararnasan.se, kar pomeni kje je nos.

Pri vsem tem ni imel nobene besede avtor poškodovane skulpture Peter Linde, ki ga je poteza navijačev Malmöja precej razjezila. Po njegovem je nesmiselno, da se pritožujejo nad stanjem v nogometu, medtem ko sami služijo denar s kaznivim dejanjem.