Pri triindvajsetih ljubi 80-letnika, menda ga ni vzela zaradi denarja (FOTO)

Ljubezen med precej starejšim moškim in mlado žensko ni najbolj vsakdanja, a je stara kot svet, kljub temu pa še vedno vzbuja čudenje in zgražanje. Pred kratkim je tako prah dvignila tovrstna zgodba iz Kitajske. Tam se je 23-letnica iz province Hebej navdušila nad 80-letnim moškim, ki ga je negovala.

Ženska s psevdonimom Xiaofang je kot prostovoljka delala v domu za ostarele, kjer je srečala gospoda, ki se v medijih pojavlja kot Li. Hitro sta se spoprijateljila, saj sta ugotovila, da ju družijo številni interesi in konjički. Sčasoma je prijateljstvo preraslo v nekaj več.

Zlobni jeziki niso uničili njune ljubezni.

Xiaofang so privlačile Lijeva zrelost, stabilnost in modrost, on pa je bil navdušen nad njeno vitalnostjo in prijaznostjo. Mladenkina družina je bila nad njeno izbiro partnerja, starega toliko, da bi bil lahko njen dedek, zgrožena, ker je ni odobravala, je Xiaofang z njimi pretrgala vse stike. Nenavadni par naj bi se po poročanju kitajskih medijev pred kratkim poročil, na poroki pa menda ni bilo ne njegovih ne njenih sorodnikov.

Čeprav so ljudje sklepali, da se je Xiaofang poročila z Lijem zaradi denarja, se je izkazalo, da je v njuni zvezi ona tista, ki služi. Njegov dohodek je namreč le precej nizka pokojnina, zato je večji del njunih življenjskih stroškov na njenih ramenih. Xiaofang fotografije in posnetke srčnega izbranca redno deli na spletu, kar naj bi bil dodaten dokaz, da mu je zares naklonjena.

Zdi se, da je kitajska družba razdeljena glede razmerja Xiaofang in gospoda Lija, nekateri ga opisujejo kot ljubezensko zgodbo, ki presega leta, drugi pa trdijo, da je starostna razlika prevelika in da njuna romanca ne more biti pristna. Kljub vsemu hrupu okoli njiju zaljubljenca živita normalno in se ne menita za negativna mnenja.