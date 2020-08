Pri 103 letih se je prvič dala tetovirati

Najstarejša in najpogumnejša stranka

V domu je bila zelo osamljena.

Po tetovaži in vožnji z motorjem kuje nove načrte.

Karantena jo je blazno dolgočasila, v domu za starejše občane, kjer so imeli nemalo dela z okuženimi stanovalci, ona pa se je uspešno ognila tegobi, je bila dolge tedne prikrajšana tudi za obiske svojih najbližjih. Ker telefonski klici niso zalegli, ne nazadnje gospa slabo sliši, zato takšna komunikacija ni bila prijetna nikomur od udeleženih, so jo vnuki sklenili začasno nastaniti kar pri sebi doma in ji omogočiti nepozabno zabavo za 103. rojstni dan!iz Michigana si je ob častitljivem številu svečk na torti zaželela le eno: ne, nikakor ne zdravja in sreče ter drugih podobnih rojstnodnevnih klišejev, njena želja je bila zelo konkretna. Zaželela si je tetovažo! Pri tej starosti resnično ne bom obžalovala nobene neumnosti, je sklenila 103-letnica in vnukom naročila, naj jo doma obišče mojster kožnih poslikav in ji na roki pričara njeno najljubšo žival, žabo.»Osebje v domu nas je opozorilo, da je babica iz dneva v dan bolj otožna, zaradi prepovedi obiskov in karantene, saj so bile vse njene prijateljice zaprte v sobi, je bila čedalje bolj osamljena. Svetovali so nam, naj jo za kratek čas vzamemo k sebi in jo malce spravimo v dobro voljo, in ker se je ravno bližal njen rojstni dan, je bila to odlična priložnost za druženje,« pove vnukinja, ki je babici z drugimi družinskimi člani pripravila skromno zabavo, a s posebno noto. Mojster za tetovaže, seveda dodobra izurjen in z ustreznimi certifikati,, je najstarejši stranki, kar jih je kdaj poslikal, na roki pričaral žabo, Dorothy pa je pozneje pohvalil, da je tudi daleč najpogumnejša med vsemi, saj ni med celotnim posegom niti enkrat zastokala.Upokojenka, ki se ji v dom še ne mudi, svojo tetovažo ponosno kaže vsem znancem in sorodnikom, a ker si želi kar najbolj izkoristiti svoj čas zunaj doma, je t. i. dopust popestrila še z – vožnjo z motorjem. Kot pravi, pa njenih pustolovščin še ni konec.