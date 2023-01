Preverite, kje živijo zajci na veliki nogi

Pasji in mačji hoteli niso nobena redkost, v Hongkongu pa sta razkošje in razvajanje ob odsotnosti lastnika zdaj na voljo tudi zajcem, vse bolj priljubljenim hišnim ljubljencem. Bunny Style je tako vse bolj priljubljeno letovišče za te prikupne živali, poleg osnovne oskrbe pa varovancem oziroma dolgouhim gostom omogočajo tudi igro in nego.

Z njimi se pogovarja

Donna Li je zajcem prvič odprla vrata poleti, a takrat je ponujala zgolj nekajurno varstvo oziroma ohladitev v urejenih klimatiziranih prostorih, saj jih je neznosna vročina v številnih domovih že nevarno ogrožala. Povpraševanja po dodatnem varstvu in daljših nastanitvah je bilo čedalje več: potem ko so oblasti odpravile stroge omejitve, ki so veljale med dolgo pandemijo, so začeli mnogi potovati, skrb za hišne ljubljenčke je tako postala pravi izziv.

13 evrov je treba odšteti za eno noč.

V majhnih stanovanjih so zelo priljubljeni. FOTO: Chengyuzheng, Getty Images

Bunny Style je izkoristil tržno nišo in poleg prenočitev ponudil še številne druge storitve, zajci se lahko pri Donni zabavajo v posebni igralnici in telovadijo, usposobljeni negovalci jih krtačijo in jim strižejo krempeljčke. Lastnica zajčjega hotela, velika ljubiteljica živali in tudi sama lastnica dveh zajcev, se gostom tudi osebno posveča, kolikor ji pač čas dopušča, jih boža, jim poje in se z njimi pogovarja. »Zajci razumejo človeško govorico, o tem sem prepričana. Zato se z njimi pogovarjam in jih tako pomirim; rada jim povem, da so čudoviti in posebni, da se ne bi zbali, da so lastniki pozabili nanje,« pojasnjuje Donna, ki za prenočitev zaračuna okoli 13 evrov, za dodatne storitve in razvajanje pa je seveda potrebno doplačilo.

In ker je Bunny Style tudi v koraku s sodobno tehnologijo, so v vseh prostorih nameščene videokamere, lastniki, ko ljubljenca pogrešajo, pa se lahko kadar koli vključijo v prenos v živo. Donnin zajčji hotel je vseskozi nabito poln, zato že razmišlja o širitvi, pa tudi zajcev je v Hongkongu, kjer prebivalstvo živi v pretežno majhnih stanovanjih, čedalje več. A strah, da se bodo mnogi naveličali ljubljenčkov, je povsem upravičen, vse bolj polna so namreč tudi zavetišča, kamor se zatekajo zapuščeni dolgouhci.