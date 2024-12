Pred kamero je pojedla 9 kilogramov hotdogov

Tudi to je lahko kariera: sedeš pred kamero, jo prižgeš in kar se da hitro pomlatiš vedro hotdogov ali hamburgerjev. S tovrstnimi videi je zaslovela kanadska vplivnica Pinky Doll s pravim imenom Fedha Sinon. Osemindvajsetletnica ima na tiktoku milijon sledilcev in živi samo od objavljanja vsebin.

Oboževalci za malo denarja med vsakodnevnim predvajanjem v živo kupujejo sličice, podobne čustvenčkom, Pinky pa se na nakup odzove z določeno frazo in dejanjem. Ko na primer nekdo kupi sličico sladoleda, dejanje pospremi z: »Mm, ice cream so good, yes yes yes (Mmmm, sladoled tako dober, da da da.).«

Kljub gori zaužite hrane ostaja vitka.

Bi ugriznili v takšnega velikana?

V živo snema šest ur na dan.

Na dan naj bi tako zaslužila več kot 1000 evrov. V živo snema več kot šest ur na dan in počuti se, kot bi hodila v povsem navadno službo. »Nisem imela lahkega otroštva, poleg tega sem mama samohranilka, ki je v tem našla način, kako preživljati družino. Nikoli nisem načrtovala, da bom slavna. Da sem postala slavna, se je zgodilo samo od sebe. Zakaj bi me torej sovražili?« razlaga tistim, ki se z negativnimi komentarji spravljajo nadnjo.

Pred kamero je pojedla

Pinky Doll je pred kamero pojedla devet kilogramov hotdogov, ob neki priložnosti je vase spravila 20 big macov. Kako ji ob tem uspe ohranjati vitko postavo, ostaja skrivnost.

Čeprav ji nekateri očitajo, da so njeni videoposnetki material za ljudi s fetiši, ostro zanika, da bi imeli njeni nastopi namenoma kakršen koli seksualni pridih. »Samo zato, ker imam super telo in ker sem videti čudovito, so prepričani, da gre za fetiš. No, če želijo to imenovati fetiš, pa naj. Jaz sem plačana v vsakem primeru,« pravi.