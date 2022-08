Potnikom Jadrolinije pokazale prsi

Finska predsednica vlade še kar dviguje medijski prah, nedvomno je vsaj domača javnost zaradi nje razdvojena. Zaradi svoje nekonvencionalnosti je tarča številnih puristov, mnogi pa v mladi in svobodomiselni ženski vidijo vzor in trend nove politične prihodnosti. Sanna Marin je najprej požela odobravanje, ko se je v vročih hlačkah iz džinsa in usnjeni jakni pojavila na rockovskem festivala v domačem nacionalnem parku. Kmalu so na plan pricurljali posnetki z bojda predivje in z alkoholom podprte zabave v njenem uradu, na kateri se njeni prijateljici vroče poljubljata zgoraj brez.

Vroča finska premierka dviguje prah. FOTO: FB

Komaj je vroče politično žezlo Finske zatrlo ogorčenje in obsodilo neprimernost posnetka, vmes je morala svojo nedolžnost dokazovati s testom na droge, na katerem je bila negativna, že so ji prijateljice zagodle z novim posnetkom in škandalom, tokrat na Hrvaškem. Sporni video je sicer nastal že maja, a mu je vrednost narasla šele po nizu prejšnjih spotakljivih objav. Namreč, 33-letna manekenka Sabina Särkkä, dobra prijateljica Sanne Marin, je na svojem profilu ​na tiktoku delila video razuzdanega vedenja na Jadranu, ko je skupaj z dvema somišljenicama potnikom Jadrolinije, ki so polzeli mimo njihovega katamarana, pokazala razkrito oprsje. Kapitan trajekta ni ostal ravnodušen, saj je goloprsim dekletom navdušeno potrobil, razigrani šopek mladenk pa s tem še bolj vzpodbudil.

Kako so se odzvali potniki, ne vemo, zagotovo pa ob mičnih dekletih niso pogledali stran. Na posnetkih finske premierke sicer ni videti, so bile pa njene prijateljice s počitnicami na Hrvaškem več kot zadovoljne. »Vau, kakšen izlet. Vsakič znova je težko ubesediti, kako nepozabno je potovanje na morju. Ti nepozabni trenutki, doživetja, smeh, prijatelji, čudoviti kraji, okusna hrana. In tisti občutek, ko na morju pozabiš na ves svet. Tega občutka ne moreš dobiti nikjer drugje,« je pod objavo fotografije na instagramu zapisala nekdanja miss Finske.