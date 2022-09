Pošiljka s hlačami, kupljenimi prek spleta, je smrdela. Ko je odprla embalažo, je videla zakaj (FOTO)

Spletno nakupovanje je v polnem zagonu in mnogi ga koristijo. Kar naročiš, dobiš, če kaj ni prav, enostavno vrneš. Prav različne velikosti so verjetno najpogosteje razlog, da nekdo blago zavrne, včasih pa se zgodi strašna neprijetnost, kot se je družini novinarke Suzanne Baum.

Pri spletnem prodajalcu Asos je za sina naročila okoli 20 evrov redne kratke hlače. Že sama pošiljka je smrdela po izločku, najprej pa je pomislila, da je kupček nekje pridelal njihov štirinožec. A se je zmotila. Ko so odprli pošiljko, so na njej zagledali rjavi madež. Mogoče je kakšna oznaka, a ko je hlače približala nosu, se je potrdilo – gre za vonj po izločku, ki je preplavil sobo. Suzanne je bila zgroženo ugotovila, da je cela zadnja stran prepojena z njim, z notranje strani pa je celo prešel na zunanjo. Bila je jezna in ni mogla verjeti, da se je to zgodilo.

Takoj je želela govoriti z nekom pri spletnem trgovcu, kjer pa ji ni uspelo priti mimo robotskega odzivnika do človeka, ki bi mu lahko pojasnila, kaj se je zgodilo. Na koncu ji je trgovec vendarle vrnil denar, se ji opravičil in obljubil, da bodo vložili napore, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi. Za povrh vsega so dodali še kupon, kot znak dobre volje, so dodali.