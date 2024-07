Poglejte, kako v Kaliforniji in Tokiu hrano dostavljajo roboti (FOTO)

Si predstavljate, da bi se med pešci po mestnih ulicah sprehajali še majhni simpatični roboti? Kar se v Sloveniji še zdi kot šala ali pravljica, je ponekod že resničnost.

Stvari dostavljajo na do okolja prijazen način.

Avtonomne dostavne robote lahko že srečujemo na ulicah Los Angelesa v Kaliforniji. Roboti prikupnega videza so nadomestili raznašalce hrane in dostavo paketov, ena od njihovih prednosti pa naj bi bila tudi, da stvari dostavljajo na do okolja prijazen način. Vgrajeno imajo umetno inteligenco. Pri prehodu za pešce se znajo ustaviti in počakati na zeleno luč. V Hollywoodu so svojemu avtonomnemu dostavnemu robotu nadeli celo ime – kličejo ga Oscar.

20 kilogramov hrane lahko nese naenkrat.

Tovrstne dostave se je poskusno lotilo podjetje Uber s svojim hčerinskim podjetjem Uber Eats, vse od začetkov leta 2022 pa se takšen način dostavljanja nenehno širi. Samo v Los Angelesu imajo sto robotov, ki delajo sedem dni v tednu od 10. do 21. ure. Vanje je mogoče spraviti 27 litrov oziroma 20 kg vsebine. Toplotna izolacija poskrbi, da ostane hrana ob dostavi primerne temperature. Robot pri gibanju opazuje svet s kamero, ki pa je narejena tako, da avtomatično prekrije obraze ljudi. Tako ne krši pravice do zasebnosti tistih, ki mu prekrižajo pot.

Robotek Oscar iz zahodnega Hollywooda navdušuje uporabnike in mimoidoče. FOTO: Amy Katz

Robotom je prepustilo dostavo več kot 200 restavracij. V letošnjem letu je podjetje začelo uporabljati dostavo z roboti tudi na Japonskem, in sicer v Tokiu. Tam roboti trenutno delajo med deseto uro zjutraj in peto popoldne samo med delovnimi dnevi. Dostavo hrane z robotom stranke naročijo s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu.