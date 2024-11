Pod hišo 93-letnice živel goli moški

Ob visokih cenah najemnin in nemogočih pogojih za nakup nepremičnine se je včasih treba znajti na inovativen način, to dokazuje resnična zgodba, ki prihaja iz Amerike, natančneje iz soseske El Sereno v Los Angelesu. Tam je 93-letnica domače več mesecev opozarjala, da ponoči sliši nenavadne zvoke, ki prihajajo izpod hiše, vendar so jo ti vselej mirili, da gre najbrž zgolj za kakšno žival, ki se je po naključju zavlekla tja. A izkazalo se je, da je hrup povzročal goli moški, ki si je prazen prostor pod zgradbo izbral za svoje stanovanje.

Šele prejšnji četrtek, po več kot mesecu dni, so se odločili, da bodo poklicali policijo, saj so zvoki postali glasnejši, poleg tega pa so opazili, da se tisto, kar je spodaj, odziva na njihovo premikanje. »Zvoki so bili podobni trkanju. Ko je žena hodila po hiši, se je slišalo nekakšno trkanje pod tlemi. Žena mi je rekla: 'Nekaj ni v redu,'« je televizijski mreži NBC Los Angeles povedal svak lastnice hiše Ricardo Silva.

Zgodilo se je v eni od losangeleških sosesk. FOTO: Adam Mustafa/Getty Images

Grožnje ga niso ganile

Policisti so pod hišo odkrili 27-letnega Issaca Betancourta, ki se kljub razkritju in prisotnosti mož v modrem ni nameraval umakniti iz prostora, ki ga je imenoval dom in v katerem je preživel kar šest mesecev. Celo grožnje, da bodo nadenj poslali pse, ga niso ganile. Navsezadnje so ga policisti poskušali spraviti ven s solzivcem. Prva dva poskusa nista uspela, ko so ga zaplinili že tretjič, pa je vendarle prilezel ven. »Zadeva je precej bizarna, vendar verjetno ni neobičajna, saj veste, dandanes veliko ljudi išče zatočišče,« je komentiral Silva. Družina namerava zdaj prostor pod hišo pregraditi, da bi preprečili podobne probleme v prihodnosti.

Po podatkih policistov so nepovabljenega gosta, ki je po svoje reševal stanovanjski problem, zaprli v petek okoli 4.30 zjutraj in ga ovadili zaradi prekrška, nato pa so ga izpustili. Zakaj je bil moški gol, tuji mediji niso pojasnili, res pa je, da v Ameriki za gole radi razglasijo tudi ljudi, ki so zgolj pomanjkljivo oblečeni.