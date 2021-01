Po svojem pogrebu se je vrnila domov

Vdovec prepričan, da ji bo kmalu sledil

Covid-19 še vedno seje smrt v Španiji, kakor drugod po svetu so tudi tam najbolj na udaru starostniki. Tudi v domu starejših občanov v mestu Xova na severu države, kjer je prebivala 85-letna. Pravzaprav tam prebiva še vedno, kar pa se je izkazalo po tem, ko so se užaloščeni svojci že poslovili od nje, poroča Reuters.Zaradi preštevilnih smrti je vodenje evidence izjemno težavno, se za grozljivo napako opravičujejo vsi pristojni, a to nikakor ne zmanjšuje šoka, ki so ga doživeli Rogelijini svojci. Pred dvema tednoma so jih namreč obvestili, da so izgubili mater in ženo,, po novem vdovec, ki je s svojo življenjsko sopotnico živel v istem domu, je bil prepričan, da bo svoji dragi kmalu sledil v nebesa. A za zdaj sta oba še na tej strani, se je izkazalo.Zaradi pandemije so Rogelio pokopali brez udeležbe žalujoče družine, potem pa se je domnevna pokojnica nekega lepega dne vrnila v svojo sobo v domu za starejše občane. »Nisem mogel verjeti, ko so me obvestili, da je prišla nazaj. Saj so mi vendarle sporočili, da je umrla!« je še vedno osupel Ramon. Za zmedo naj bi bila kriva selitev Rogelie in njene sostanovalke v sobi v drugo ustanovo, kamor so po ustaljenem protokolu premeščali okužene. Toda 85-letnica se je izvlekla in premagala covid-19, žal pa se je bolezni morala vdati njena prijateljica.Pristojni so za pokojno po pomoti razglasili Blancovo, ki pa seveda ni takoj razumela, zakaj jo v domu, kamor se je vrnila zdrava, vsi gledajo tako osuplo. Izjemen šok pa so seveda doživeli svojci njene sostanovalke: pristojni so jim namreč sporočili, da gospa uspešno okreva, za njeno smrt so tako izvedeli šele deset dni pozneje.Odgovorni v ustanovi so se za incident opravičili in zatrdili, da je šlo za osamljeni primer, in obljubili, da bodo v prihodnje pozornejši pri vodenju osebnih podatkov varovancev.