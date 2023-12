Planinski orel je odličen lovec, ki plen razkosa z močnim kljunom

Če imate srečo in ga uzrete, ga ne morete zamenjati za nobeno drugo ptico. Planinski orel, ki z dolgimi zamahi mogočnih kril, dolgimi tudi več kot dva metra, elegantno jadra nizko nad gorskimi pobočji, je nedvomno gospodar našega neba in planin. A čeprav je ta velika ptica roparica najbolj razširjena med orli, je pri nas strašansko redka. In zaščitena. Pri nas namreč živi le še 25 parov.

Planinski orel, ki mu zaradi zlatkasto obrobljenega rjavega perja rečemo tudi zlati orel, je vrhunski lovec. Zaradi ostrega, teleskopskega vida lahko svojo žrtev opazi tudi več kot kilometer in pol daleč. In ko zazna tarčo, lahko nadnjo pridrvi z vrtoglavo hitrostjo 240 km/h! Pogosto se na svoj naslednji obrok spusti z višine skoraj do tal in ga preganja, dokler ta ne omaga. Zagrabi ga z ostrimi kremplji in ostrogami na nogah ter ga razkosa z ostrim, kljukastim kljunom. Ni pretirano izbirčen, dišijo mu tako zajci, svizci, miši in ptice kot tudi lisice ter mladi gamsi, kljuna ne bo odvrnil niti od mrhovine.

Par planinskih orlov si je zvest vse življenje. FOTO: Nels Kilpela/Getty Images

Pod perjem te veličastne ujede, ki tako rekoč nima naravnih sovražnikov (razen človeka), utripa romantično srce. Par ostane skupaj vse življenje – seveda pa mora samec najprej z akrobatskim dvorjenjem omrežiti orlico. Med rituali zapeljevanja je denimo ta, da samec poišče kamen, ga pobere in spusti z velike višine, nato ga mora ujeti med prostim padom, to ponovi najmanj trikrat. Tolikokrat, da prepriča svojo izvoljenko. In kot ostane par zvest drug drugemu, ostane zvest tudi območju, ki si ga je izbral za bivanje in gnezdenje. Običajno v nedostopnih gorskih predelih na kakšni skalni polici.

Z močnimi kremplji lahko dvigne in nosi tudi štiri, celo pet kilogramov težak plen.

Par planinskih orlov si delo in obveznosti precej enakomerno razdeli. Pogosto lovita v paru, skupaj prevzameta tudi skrb za mladiče, izmenično namreč sedita na jajcih, iz katerih se izležejo mladi orliči. Samec ob tem skrbi še za hrano in vodo. Ko orličem požene perje in niso več goličavi, se samcu pri iskanju hrane pridruži samica.