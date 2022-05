Ostudno: štirje moški izmenično posiljevali ogroženo žival

V indijski državi Maharaštra so aretirali štiri moške, stare od 20 do 30 let, zaradi neverjetne ostudnosti. Vdrli so na območje rezervata za zaščitene živali in se bolno znesli nad varanom. Pri tem so jih ujele kamere, poroča 24sata. Na posnetku je nazorno videti, da so ga izmenično posiljevali, ga na koncu ubili, nato pa skuhali in pojedli.