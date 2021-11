Ostal brez nog in brez milijonov

Ljudje so pripravljeni storiti marsikaj, ko se znajdejo v hudih težavah, še posebno finančnih. Lahko je soditi in se nad njihovim početjem zgražati, a pravzaprav ne moremo vedeti, kako bi na njihovem mestu ravnali sami. K skrajnemu dejanju je slab finančni položaj privedel tudi zdaj 54-letnega Madžara iz vasice Nyircsaszari, ki je, da bi od zavarovalnice dobil denar, stopil pred vlak.

Vlakovodja je najprej dejal, da je moški pred vlak padel, a je nato pričanje spremenil. FOTO: Trace Hudson/pexels

On je sicer povedal drugačno zgodbo, in sicer, da je hodil ob progi, ko je stopil na kos stekla, zaradi česar je izgubil ravnotežje ter omahnil na tire ravno v trenutku, ko je mimo pripeljal vlak. Ta mu je prevozil noge in jih tako hudo poškodoval, da so mu jih morali v bolnišnici amputirati. Več mesecev je moški, zaradi varovanja osebnih podatkov je znan le kot Sandor, preživel na invalidskem vozičku, nato je dobil protezi. Vse to se je zgodilo leta 2014, a pri zavarovalnici, ki bi Sandorju morala izplačati zavarovalnino za trajno invalidnost, so se odločili, da podrobno raziščejo okoliščine dogodka, za pomoč so prosili tudi policijo.

Dolgih sedem let je trajalo, a naposled so ugotovili, da sploh ni šlo za nesrečo. Že takoj se jim je zdelo sumljivo, da je Sandor eno leto pred nesrečo sklenil kar 14 polic za primer hude poškodbe ali invalidnosti. Njegov izgovor je bil, da mu je nekdo svetoval, da je denar bolje vlagati v zavarovalne police kot na varčevalne račune, kar se je zavarovalnici zdelo popolna neumnost. Na Madžarovo nesrečo je pričanje spremenil tudi vlakovodja, ki je sprva sicer dejal, da je moški padel pred vlak, nato pa si je premislil in povedal, da je predenj stopil.

Nadejal se je, da mu bo zavarovalnica izplačala tri milijone evrov, najverjetneje ne bo dobil niti centa.

Zdaj moškemu, ki se je nadejal skoraj treh milijonov evrov zavarovalnine, grozi, da ne bo dobil niti centa. Tako je pred dnevi odločilo prvostopenjsko sodišče, a se bo Sandor na njihovo odločitev pritožil. Kot je po obravnavi povedal novinarjem, se bo boril do konca, saj mu drugega niti ne preostane. Zaradi poškodb je ostal brez službe, poleg tega zdaj odvetnikom, ki so ga zagovarjali na sodišču, dolguje skoraj 6000 evrov. Ker denarja nima, je bil primoran razglasiti osebni stečaj.