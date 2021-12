Odvisnik od telesnih transformacij želi postati »črni Nezemljan«

Francoz Anthony Loffredo, znan tudi kot 'The Black Alien Project', je pokazal fotografije svoje najnovejše transformacije – vstavek z modrim steklom, skozi katerega se vidijo njegovi zobje. Tako nadaljuje s svojim prizadevanjem, da postane »najbolj modificirana oseba v zgodovini«. Čeprav Loffredo o postopku ni kaj dosti razkril, se zdi, da je zadovoljen z rezultati. Objavil je le kratek posnetek, na katerem se igra z vstavkom, medtem ko trdi, da je njegova preobrazba zdaj »36-odstotno končana«.

Loffredo je bil v zadnjih letih podvržen številnim kirurškim posegom, vključno z rezanjem nosu in zgornje ustnice, razcepljenim jezikom, barvanju kože, vstavljanjem grebenov na čelo in tetoviranjem celotnega telesa – vključno z zrkli. Anthony je tako predan projektu, da je pred kratkim celo odpotoval v Mehiko, da bi mu amputirali dva prsta na levi roki. Je pa tudi priznal, da imajo vsi ti postopki svoje slabosti. Pravi, da se je kar nekaj časa trudil govoriti, potem ko so mu odstranili nos in zgornjo ustnico, omenil je tudi, da je začasno oslepel, potem ko so mu tetovirali zrkla.

V intervjuju za francoski časopis Midi Libre leta 2017 je pojasnil, kako se je njegova obsedenost s spreminjanjem telesa začela. Takrat je dejal: »Že od malih nog sem navdušen nad mutacijami in transformacijami človeškega telesa. Ko sem delal kot varnostnik, mi je kliknilo. Spoznal sem, da ne živim svojega življenja tako, kot sem si želel. Pustil sem vse za sabo in pri 24 letih odšel v Avstralijo. Rad se postavim v čevlje strašljivega lika. Pogosto se kje ustalim in igram vlogo, še posebej ponoči na temnih ulicah. Rad raziskujem kontrast med vlogo, ki jo igram, in samim seboj,« pišejo na dailystar.co.uk.