O, fuj! Ta je neprimerna igra učiteljev in učencev je šokirala svet (VIDEO)

Na srednji šoli Desert Hills Middle School v ameriškem mestu Kennewick so se učenci in učitelji igrali bizarno igro, v kateri so skupaj lizali pleksi steklo, namazano s kremo. Na posnetku, ki ga je objavil facebook profil Wake Up WA State, je videti, da so učenci lizali eno stran pleksi stekla, učitelji pa drugo. Igra je povzročila veliko zgražanja ne samo na internetu, ampak tudi očividcev, ki so v ozadju z besedami »o moj bog«, »to je tako nagravžno« in »to je videti tako narobe«, povedali, kaj si mislijo o vsem skupaj.

Po poročanju hrvaškega portala Jutarnji.hr je eden od učiteljev, ki je sodeloval v igri, namestnik ravnatelja, slednji pa je, kot so še zapisali, snemal dogajanje.

Glede na negativen odziv okolice je verjetno jasno, da se na tej srednji šoli takšne igre ne bodo več igrali.