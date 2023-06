Ni ga človeka, ki se ne bi obrnil za tem dekletom: ko boste videli, kako velike ima, vam bo vse jasno

Louisa Khovanski (31) pravi, da so jo že kot deklico vrstniki zbadali in zmerjali zaradi njenega velikega oprsja. Zelo je trpela, po drugi strani pa še danes pravi, da ima določene težave, še posebej med treningom, ko ne zmore niti osnovnih kardio vaj.

Vplivnica, ki ima na instagramu kar 3,9 milijona sledilcev, je nekoč želela svoje oprsje zmanjšati, danes pa je na svoje telo ponosna. Moti jo le to, da ljudje vanjo strmijo. »Nisem kriva, da sem podedovala velike prsi, a to ne preprečuje nekaterim ljudem, da pišejo grde komentarje, kot je: 'Vse, kar imaš, so prsi!',« pravi in dodaja, da jo pogosto primerjajo s Pamelo Anderson.

Njena želja sicer je, da postane učiteljica, a dvomi, da ji bo to kdaj uspelo. Na srečo ima številne druge talente, ki so ji pomagali, da je postala finančno neodvisna in stabilna. »Delam lahko kjer koli in lahko potujem, kadar koli hočem, tako da mislim, da poslovno nisem ničesar zamudila,« je pojasnila za britanski The Sun.

Pravi sicer, da ima še vedno travme zaradi ustrahovanja v šoli. Zdaj skuša biti ponosna na svoje telo in nikomur ne dovoli, da bi definiral njeno osebnost.