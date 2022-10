Želi si največjo zadnjico na svetu: Večina moških me vidi samo kot trofejo (FOTO)

Brazilska manekenka Vanessa Ataídes je znana po svoji ogromni zadnjici, ki pritegne veliko pozornosti. Velja za zelo zaželeno žensko, na instagramu ji sledi več kot 350.000 ljudi.

Vendar pa se Brazilka zaradi svojih oblin pogosto znajde v neprijetnih situacijah, in kot pravi, ima težave v ljubezni, saj ne najde pravega moškega. Vsi jo namreč hočejo samo zaradi oblin in ne zaradi tega, kar je v resnici. »Moškim sem zelo zanimiva in dobivam veliko pozornosti. Običajno 'ponorijo', ko vidijo mojo zadnjico. Vsi jo gledajo, preko družbenih omrežij mi pogosto ponujajo poroko. Vendar pa težko najdem moškega, ki želi biti z mano, ne samo z mojim telesom. Veliko moških me vidi le kot trofejo,« je pojasnila manekenka.

Pravi, da ​​ima trenutno največjo zadnjico v Braziliji, skuša pa jo narediti še večjo in tako podreti svetovni rekord. Dela počepe, dviguje uteži, vsak dan preteče štiri kilometre … Pazi tudi na prehrano, ki vključuje šest do osem obrokov na dan, pogosto pije beljake in uživa rdeče meso.

Njena zadnjica v premeru trenutno meri 130 cm, svetovni rekord pa drži Američanka Diva, ki ima čez zadnjico 250 cm.