Neznani leteči predmeti nad ZDA! Slovenska obramboslovka: »Nedvomno potekajo vohunske aktivnosti«

Kot smo poročali, so zadnje tedne skrivnostni droni, opaženi na vzhodni obali ZDA, sprožili val ugibanj, zaskrbljenosti in teorij zarot.

Neznane leteče predmete so opazili v več zveznih državah, kjer so leteli nad vojaškimi bazami, ključnimi infrastrukturnimi objekti in stanovanjskimi območji.

Zvezne oblasti, vključno s FBI trdijo, da večina opažanj vključuje legalne komercialne ali rekreativne drone ter naravne pojave: »Nimamo dokazov o zlonamernih dejavnostih ali tujem vmešavanju.« Kljub temu nekateri incidenti nakazujejo nasprotno.

Aktivnosti ruskih obveščevalnih služb

Miloš Krmelj, slovenski strokovnjak za neznane leteče predmete, meni: »Lahko, da gre za kombinacijo teh tako imenovanih dronov in tudi pravih NLP ali (UFO), ki sedaj dobili novo okrajšavo UAP (unidentified areal phenomena).«

V času hladne vojne so vojske preizkušale napredna brezpilotna letala, pravi Krmelj. Danes so ta letala opremljena s sončnimi celicami in zmogljivimi akumulatorji, kar jim omogoča dolgotrajno letenje, kar odpira možnost, da so določeni droni namenjeni vohunjenju ali vojaškim operacijam, je dejal.

»Vojska in nekatere agencije imajo na razpolago senzorje, ki naj bi vsaj v principu lahko ločevali med civilnimi ali legalnimi droni in vojaškimi ali tistimi, ki so namenjeni uničevanju nasprotnika,« pravi strokovnjak, a opozarja, da v praksi ni vedno vse enako kot v teoriji.

Krmelj je dodal, da bi oblasti morale o teh opažanjih komunicirati pregledno in odkrito, a opozoril, da zgodovina kaže drugačno sliko. Razlogi za prikrivanje lahko segajo od državne varnosti do preprečevanja množične panike. Toda pomanjkanje informacij krepi teorije zarote, meni strokovnjak.

Zakonodaja je jasna

Jelena Juvan s Fakultete za družbene vede, katedra za obramboslovje meni, da »tudi same ameriške oblasti ne vedo in zgolj ugibajo« kaj se dogaja. »Dejansko pa se zdi, kot da so opažanja različnih letalnikov in nebesnih teles nekoliko ušla izpod nadzora, in so ljudje množično prijavljali opažanja, ki sploh niso bila resnična.«

»V času hladne vojne je potekala izjemno močna vohunska dejavnost. Glede na trenutne varnostne razmere nedvomno podobne aktivnosti potekajo tudi zdaj. Tudi zahodne obveščevalne službe zaznavajo okrepljene aktivnosti ruskih obveščevalnih služb,« pravi in meni, da je s tega vidika mogoče razumeti tudi predpostavke, da so brezpilotni letalniki uporabljeni s strani tujih obveščevalnih služb. A dokazov za to ni.

»Točno je določeno, kje lahko letijo, nad katero višino je potrebno dovoljenje in najava leta ... Uporaba je prepovedana nad vojaškimi bazami, vojaškimi objekti, drugimi objekti posebnega pomena, letališči. Drona samega po sebi ne moremo opaziti kot prepovedanega, prepovedano oz. omejen je prostor njegovega letenja,« je povedala obramboslovka.

Juvan je opozorila, da je uporaba brezpilotnih letalnikov nad objekti, kjer ne bi smeli leteti, vedno varnostna grožnja.

Politični pritisk in teorije zarote

Donald Trump je pozval k sestrelitvi teh dronov, če oblasti ne ponudijo jasnih odgovorov. A strokovnjaki opozarjajo, da bi to lahko predstavljalo nevarnost za ljudi na tleh. »Uničenje dronov je skrajni ukrep, ki bi moral biti uporabljen le v izjemnih primerih,« so sporočili iz Pentagona.

Medtem ko droni povzročajo zmedo, zvezne oblasti obljubljajo nadaljnje preiskave, lokalni politiki pa zahtevajo bolj odločne ukrepe. Za zdaj odgovorov nimamo, skrivnostni droni pa še naprej burijo duhove in spodbujajo teorije o izvoru in namenu.