Opažajo vse več neznanih letečih predmetov! Mnogi trdijo, da gre v resnici za ...

Z vse pogostejšimi opažanji dronov v zveznih državah New Jersey in New York so ponovno oživele teorije zarote, med katerimi je ena najbolj kontroverznih teorija zarote o Projektu Blue Beam (modri žarek). A kaj pravzaprav je ta projekt in zakaj se povezuje z opažanji dronov?

Projekt Blue Beam

Projekt Blue Beam je teorija zarote, ki jo je v 90. letih prejšnjega stoletja predstavil kanadski novinar Serge Monast. Temeljna ideja je, da naj bi Nasa in ameriška vlada sodelovali pri izvedbi globalne prevare z uporabo napredne tehnologije, da bi ustvarili iluzijo vesoljskih invazij ali božanskih pojavov. Cilj?

Ustanovitev totalitarne svetovne vlade, ki bi nadomestila obstoječe abrahamske religije (krščanstvo, judovstvo in islam) z novim svetovnim redom in novo religijo, pri čemer bi bil »Antikrist« njen osrednji lik.

Roseanne Barr o tej teoriji zarote pogosto govori v svojem podkastu. FOTO: Valerie Macon Afp

Monast je trdil, da naj bi tehnologija, ki bi simulirala nadnaravne dogodke, pripeljala do spremembe v človeški zavesti, kar bi omogočilo nastanek »nove dobe« pod nadzorom elit.

Pripravlja se ...

Nedavna videnja dronov na območju New Jerseyja in New Yorka so privedla do razpihovanja teorije, da so ti droni del priprav na uresničitev Projekta Blue Beam. Znanstveniki so sicer skeptični, a številne javne osebnosti in zagovorniki teorij zarote širijo idejo, da so droni del večje psihološke operacije pred »večjimi dogodki«.

Med tistimi, ki javno govorijo o Projektu, so znane osebnosti, kot je igralka Roseanne Barr, ki je na platformi X zapisala: »Zdaj razumete, zakaj vsak teden omenjam Projekt Blue Beam v svojem podkastu ...«

Alex Jones, znan po širjenju teorij zarot, je v intervjuju z ufologom dr. Stevenom Greerjem leta 2021 razpravljal o možnosti »lažne vesoljske grožnje«, ki naj bi bila del tega projekta.

Strokovnjaki skeptični

Strokovnjaki so do trditev o zaroti skeptični in ponujajo bolj logična pojasnila. Vijay Kumar, profesor strojnega inženirstva na Univerzi v Pensilvaniji, je za Newsweek povedal, da meni, da droni niso delo tujih držav, ampak verjetno del ameriške vladne pobude. Kot je dejal: »Ni naključje, da so bila vsa videnja blizu vojaških baz.«

Missy Cummings, direktorica Centra za avtonomijo in robotiko na Univerzi George Mason, je dodala, da opaženi objekti morda sploh niso droni. Po njenem mnenju je malo verjetno, da gre za velike drone.

Skrivni načrti vlade

Projekt Blue Beam je priljubljena tema med teoretiki zarot zaradi svoje dramatične narave in povezav s sodobno tehnologijo. Čeprav ni nobenih dokazov, ki bi podprli to teorijo, ostaja privlačna za tiste, ki dvomijo o vladnih namenih in verjamejo v skrivne globalne načrte.

Čeprav opažanja dronov vzbujajo zanimanje in špekulacije, večina strokovnjakov meni, da gre za običajne, čeprav nerazložene pojave, in ne za uresničitev omenjene teorije zarote.