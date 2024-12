Kaj se dogaja nad Ameriko? Neznani droni preletavajo vojaške baze, izdali opozorilo (FOTO, VIDEO)

Neznane leteče predmete, podobne dronom, so opazili v šestih zveznih državah, vključno z New Jerseyjem, New Yorkom, Connecticutom in Ohiom, kjer so droni leteli nad občutljivimi območji, kot so vojaške baze, ključna infrastruktura in stanovanjske soseske. Še posebej veliko pozornosti je vzbudila baza Wright-Patterson v Ohiu, kjer je bil zračni prostor zaprt več ur.

Ne vedo, za kaj gre

»Ne vemo, kaj so ti droni, vendar moramo to ugotoviti,« je izjavil newjerseyjski kongresnik Josh Gottheimer in dodal: »Ne moremo dovoliti, da postane to divji zahod v zraku.«

Podobno je izrazila zaskrbljenost guvernerka New Yorka Kathy Hochul, ki je napovedala, da bodo v državi uvedli napredne sisteme za zaznavanje dronov, da bi povečali varnost in izboljšali preiskave.

To pravijo zvezne oblasti

FBI in Ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) vztrajata, da večina poročil izvira iz napačne identifikacije legalno upravljanih letal, helikopterjev in zvezd. Sekretar DHS Alejandro Mayorkas je na novinarski konferenci dejal: »Nimamo nobenih dokazov o zlonamernih dejavnostih ali tujem vmešavanju. Če pa odkrijemo kaj skrb vzbujajočega, bomo to odkrito sporočili javnosti.«

Podobno je John Kirby, svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost, pojasnil: »Opažanja vključujejo kombinacijo legalnih komercialnih in rekreativnih dronov ter drugih letečih objektov. Do zdaj nismo našli nobenih dokazov o grožnji javni varnosti.«

Kljub temu so droni povzročili operativne zaplete. V Massachusettsu je bila zaradi bližine drona za uro zaprta vzletno-pristajalna steza na letališču Logan, v Kaliforniji pa so aretirali kitajskega državljana Yinpiaa Zhouja zaradi nezakonitega snemanja vojaškega objekta med pripravo izstrelitve satelita SpaceX.

Trump pozval, naj drone sestrelijo

Medtem ko zvezne oblasti zagotavljajo, da ni neposredne grožnje, mnogi lokalni politiki zahtevajo bolj odločne ukrepe in preglednejše informacije. »Zdi se, da oblasti bodisi nimajo odgovorov ali pa jih ne želijo deliti z javnostjo,« je dejal newjersejski poslanec Erik Peterson.

Bodoči predsednik Donald Trump je šel še dlje in pozval administracijo, naj »odkrito pove, kaj se dogaja, ali pa naj drone sestrelijo«. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da bi sestrelitev dronov lahko povzročila nevarnost za ljudi na tleh. »Uničevanje neidentificiranih objektov je skrajni ukrep, ki bi se moral uporabljati le v izjemnih primerih,« je dejal eden od uradnikov Pentagonove preiskave.

Javnost zahteva več, situacija nejasna

Regulacija zračnega prostora za drone je v veliki meri prepuščena zveznim oblastem, kar otežuje lokalnim policijskim organom, da ukrepajo proti potencialno nevarnim dronom. »Senzorji, ki lahko natančno zaznajo drone, so omejeni in lokalizirani, zato je razlikovanje med legalnimi in sumljivimi objekti izjemno zahtevno,« je pojasnil nekdanji general Scott Clancy, ki je vodil operacije za Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (NORAD).

Čeprav zvezne oblasti poudarjajo, da opažanja dronov ne predstavljajo neposredne grožnje, ostaja zaskrbljenost zaradi nejasnih informacij in pomanjkljive regulacije. Javnost zahteva več preglednosti, lokalni politiki pa pozivajo k odločnejšim ukrepom.

Več bo pokazal čas. Medtem pa se droni še naprej pojavljajo na nebu, odpirajo vprašanja brez odgovorov in krepijo občutek skrivnostnosti med Američani.