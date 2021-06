Nevesto kap med obredom, zamenjala jo je sestra

Brezčutno in morbidno, pravijo nekateri, praktično in spoštljivo do tradicije ter svatov, trdijo drugi. Takšni in drugačni komentarji spremljajo ohcet v Indiji, ki ji je takoj zatem sledila pogrebna slovesnost.



Surbi, kot jo zgolj z imenom navajajo tamkajšnji mediji, se je med izmenjavo zaobljub sredi poročnega obreda nenadoma zgrudila. Srčni infarkt je bil tako silovit, da ji ni bilo več pomoči. Tudi zdravnik je ob prihodu nekaj minut pozneje lahko le še razglasil tragično smrt, truplo mlade ženske so odnesli s prizorišča v vasi Samspura v državi Utar Pradeš na severu Indije. Ženin Mangeš Kumar je bil sprva videti neutolažljiv, čeprav je nevesto spoznal tik pred poroko, a kot se je izkazalo, je obžaloval zamujeno priložnost za zakon, ne pa nenadne smrti ljubljene izbranke. Dokler niso svojci pokojne predlagali rešitve: mlajšo sestro neveste! Po posvetu starešin je bilo kaj kmalu odločeno, da se bo obred nadaljeval, z drugo nevesto pač, medtem ko bo prva izbranka mrtva ležala v sosednji sobi.



Kakor da ne bi bilo tragičnega zapleta, je Niša po kratkih pripravah ponosno stala ob nenadejanem ter zadovoljnem ženinu in nekaj minut pozneje vstopila v zakon, družina pa se je njune sreče poveselila na pisani ohceti. In šele ko se je poleglo veselje med svati, so se svojci sklenili pokloniti izgubljeni hčeri in ji priredili spominsko slovesnost. O kakršni koli bizarnosti dogajanja menda ni bilo slišati, med svati je bilo slišati le, da so se spopadali z nekoliko mešanimi čustvi.

