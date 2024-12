Naravnost bizarno! Moški po plastični operaciji v Turčiji videti »za 40 let mlajši«

Eden od zadnjih primerov drastične preobrazbe s pomočjo estetske kirurgije prihaja iz Turčije, kjer je moški po vrsti posegov v kliniki Este Istanbul videti za kar »40 let mlajši«. Rezultati so osupljivi, a med uporabniki družbenih omrežij so se pojavila vprašanja, ali je bil morda videti bolje že pred operacijo.

Estetska kirurgija je v zadnjih letih vedno bolj priljubljena, saj se vse več ljudi odloča za spremembo videza. Zgodba moškega, ki so ga po posegih na družbenih omrežjih zaradi navidezne pomladitve poimenovali Benjamin Button, pa je pritegnila veliko pozornosti.

Nazaj v mladost

Klinika je na svojem Instagram profilu delila fotografije prej in potem, ki prikazujejo neverjetno transformacijo. Na njih je videti, kako se je iz sivolasega in gubastega možaka spremenil v bolj mladostnega moškega s svetlejšimi lasmi in gladko kožo. Klinika je razkrila, da je bil del preobrazbe obsežen poseg, ki je vključeval lifting obraza in vratu, operacijo zgornjih in spodnjih vek, presaditev las ter rinoplastiko.

»Neverjetna transformacija!« so zapisali pri Este Istanbul. »Naš pacient je dosegel osupljiv nov videz po kombinaciji več posegov, ki so izboljšali konture obraza, pomladili predel okoli oči ter uskladili strukturo nosu. Vsaka podrobnost je bila skrbno premišljena, da bi zagotovili naravne rezultate.«

Različna mnenja

Objava na Instagramu je dosegla več kot 2000 všečkov, uporabniki pa so v komentarjih izražali presenečenje nad preobrazbo. Nekateri so navdušeno zapisali, da so rezultati »moškemu spremenili življenje«, medtem ko so drugi šaljivo pripomnili, da je »Benjamin Button resnična zgodba«. Eden od uporabnikov je zapisal: »Zdi se, da je fontana mladosti v Turčiji,« drugi pa so dodali: »Odstranili so mu kar 40 let!«

Kljub številnim pohvalam so se pojavili tudi glasovi dvoma. Nekateri komentatorji so namignili, da je bil moški videti prav tako privlačen že pred posegi. Debata o mejah estetske kirurgije in naravnega videza se tako nadaljuje, medtem ko zgodba moškega iz Turčije ostaja vir fascinacije.